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Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın Şampiyonu Almanya'dan Düsseldorfer

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Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da düzenlenen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Almanya'dan Düsseldorfer birinci oldu. Gaziantep Polisgücü ikinci, Ukrayna'dan Sumchanka ise üçüncü oldu.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın sahibi Almanya'dan Düsseldorfer oldu.

Dört gün boyunca 10 kulübün katılımıyla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Kulüpler Kupası'nda; Türkiye'yi temsilen Gaziantep Polisgücü, İngiltere'den Buckıngham, Ukrayna'dan Sumchanka, Almanya'dan Düsseldorfer, İsviçre'den Wettingen, Belçika'dan Bruxelles, Çek Cumhuriyeti'nden Slaviaprague, İspanya'dan Complutense, İskoçya'dan Watsonians, İrlanda'dan Railwayunion mücadele etti.

Kupanın sahibi Almanya'dan Düsseldorfer olurken; ikinci Gaziantep Polisgücü oldu. Ukrayna'dan Sumchanka üçüncü olarak Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı tamamladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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