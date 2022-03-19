Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 64 Botaş: 105

ELAZIĞ (İHA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde Botaş'a 41 sayı farkla 105-64 yenildi.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maçta baştan sona üstün olan konuk takım, ilk periyodu 27-17, ikinci periyodu 51-30, üçüncü periyodu 83-51 ve maçı 105-64 kazanmasını bildi. Elazığ İl Özel İdare'de Angeliki Vintsilaiou 13 sayıyla takımın en skoreri olurken, Botaş'ta Tilbe Şenyürek 23 sayıyla galibiyette başrol oynadı. - ELAZIĞ