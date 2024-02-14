Üye Girişi
Haberler

Kadın Badminton Milli Takımı Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nda Polonya'yı yendi

Güncelleme:

Kadın Badminton Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın ilk maçında ev sahibi ülkeyi 4-1 yendi. Milli takım, Lodz kentinde bugün başlayan organizasyonun ilk maçında ev sahibi Polonya'yla karşılaştı. Rakibini 4-1 yenen milliler, 1. Grup'taki ilk müsabakasından galibiyetle ayrıldı. Kadın Badminton Milli Takımı, ikinci maçında yarın Fransa'yla karşılaşacak. Gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler, yarı finale yükselecek.

Kadın Badminton Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın ilk maçında ev sahibi ülkeyi 4-1 yendi.

Milli takım, Lodz kentinde bugün başlayan organizasyonun ilk maçında ev sahibi Polonya'yla karşılaştı.

Rakibini 4-1 yenen milliler, 1. Grup'taki ilk müsabakasından galibiyetle ayrıldı.

Kadın Badminton Milli Takımı, ikinci maçında yarın Fransa'yla karşılaşacak.

Gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler, yarı finale yükselecek.

Kaynak: AA / Spor

Milli Takım Polonya Fransa Milli Takım Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title