Haberler

Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı

Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 2'ye indi.

  • Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan Süper Lig maçı 1-1 berabere sonuçlandı.
  • Fenerbahçe, 90+5. dakikada Asensio'nun golüyle 1-0 öne geçti.
  • Kasımpaşa, 90+11. dakikada Allevinah'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Fenerbahçe ile Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

MUSABA İLE FIRSAT DEĞERLENDİRİLEMEDİ

14. dakikada Asensio'nun ara pasında soldan ceza sahasına giren Musaba'nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

SON ANDA EDERSON MORAES

15. dakikada Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı. Benedyczak'ın derin pasında savunmanın arkasına sarkan Diabate, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Ederson son anda topu kornere çeldi.

GIANNIOTIS'TEN GEÇİT YOK

20. dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerine ortasında Asensio şutunu çekti, kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı

SON ANDA YİNE GIANNIOTIS

45+1. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Nene'nin pasında topla buluşan Musaba, soldan ceza sahasına giren Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol oyuncunun çaprazdan şutunda kaleci Gianniotis topu son anda kornere tokatladı.

YİĞİT EFE MÜSAİT DURUMDA KÖTÜ VURDU

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe'de Nene ceza sahası içinde topla buluştu. İçeriye çevrilen topta Yiğit Efe Demir'in şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.

TALISCA'NIN ŞUTU YAN AĞLARDA KALDI

Fenerbahçe'de 51. dakikada kazanılan Serbest vuruşta Talisca topun başına geçti. Sağ taraftan kullanılan vuruşta Talisca'nın vuruşu yakın direğin yanından dışarı çıktı.

Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı

KASIMPAŞA 10 KİŞİ KALDI

Kasımpaşa, 90+2'nci dakikada 10 kişi kaldı. İstanbul ekibinde takım kaptanı Ben Ouanes, 90+3. dakikada Yiğit Efe'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+5'TE SAHNEDE ASENSIO VAR

Fenerbahçe, aradığı golü 90+5'te buldu. Nene'nin sol kanattan ortasında ceza yayı üzerindeki Asensio, topun gelişine harika bir vuruşla topu ağlara yolladı.

Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı

KASIMPAŞA BERABERLİĞİ 90+11'DE YAKALADI

Kadıköy'de skora 90+11'de denge geldi. Kasımpaşa'nın geliştirdiği hücumda Baldursson'un içeri çevirdiği topu Allevinah tamamlayarak Ederson'u mağlup etti ve maçın skorunu belirledi.

Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı

KADIKÖY'DE PUANLAR PAYLAŞILDI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol sesi çıkmadı ve mücadele berabere sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte puanını 53'e çıkaran Fenerbahçe, Galatasaray'ın 2 puan gerisinde kalarak puanları eşitleme şansını kullanamadı. Kasımpaşa ise 20 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (24)

Haber YorumlarıYargic:

Ezikler sadece GSyin kaybetmesini bekliyor. Kendilerine bakmıyorlar :)

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaber Muavini:

Evet Nanneni Baccini Ezmişler altlarında ;)))

yanıt9
yanıt19
Haber YorumlarıHaber Muavini:

Evet Nanneni ve Baccini ezmişler ;))) Pompake

yanıt7
yanıt19
Haber YorumlarıTom Jerry:

Nanneeninin icinden mi gectiler Habirtrt muavini

yanıt1
yanıt1
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Gs ağlamalarına hakem 8 dakika uzatmayı 15 dakika yaparak sözde telafi etti

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaber Muavini:

Nannenle oynadık 15 dakika;)) Ama dipsiz Kara mağara ;))

yanıt1
yanıt5
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Muavin sen kendine iltifat mi ediyorsun dolaylı yoldan birşeyler mi arıyorsun

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıMGk:

Kasımpaşa yürüye yürüye hakeme rağmen iki fenerli topçusuna rağmen berabere kaldı bu takım yıllardır zorla yarış da tutuluyor bi de namağlup :)

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaber Muavini:

Kasımpaşa Nannene yürümüş, Nannen de Kasımpaşaya koşmuş... Yanüyüüüürrr

yanıt2
yanıt5

Tüm 24 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor kabustan 90+5'te uyandı

Kabustan 90+5'te uyandılar! Süper Lig'e çıkma yolunda kritik zafer
Kim Kardashian'a benzemek için estetik yaptıran fenomen hayatını kaybetti: 2 kişi cinayetten tutuklandı

Kim Kardashian'a benzemek istiyordu! Ünlü fenomenin acı sonu
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım

Fenerbahçe berabere kaldı, dakikalar sonra paylaşım geldi
Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı

Bu çocuğu, şimdi tüm Türkiye tanıyor
İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden

Bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'de bunları çok yaşadım

''Fenerbahçe'de bunları çok yaşadım''
Amedspor kabustan 90+5'te uyandı

Kabustan 90+5'te uyandılar! Süper Lig'e çıkma yolunda kritik zafer
Kim Kardashian'a benzemek için estetik yaptıran fenomen hayatını kaybetti: 2 kişi cinayetten tutuklandı

Kim Kardashian'a benzemek istiyordu! Ünlü fenomenin acı sonu
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım

Fenerbahçe berabere kaldı, dakikalar sonra paylaşım geldi