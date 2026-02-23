Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Fenerbahçe ile Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

MUSABA İLE FIRSAT DEĞERLENDİRİLEMEDİ

14. dakikada Asensio'nun ara pasında soldan ceza sahasına giren Musaba'nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

SON ANDA EDERSON MORAES

15. dakikada Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı. Benedyczak'ın derin pasında savunmanın arkasına sarkan Diabate, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Ederson son anda topu kornere çeldi.

GIANNIOTIS'TEN GEÇİT YOK

20. dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerine ortasında Asensio şutunu çekti, kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

SON ANDA YİNE GIANNIOTIS

45+1. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Nene'nin pasında topla buluşan Musaba, soldan ceza sahasına giren Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol oyuncunun çaprazdan şutunda kaleci Gianniotis topu son anda kornere tokatladı.

YİĞİT EFE MÜSAİT DURUMDA KÖTÜ VURDU

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe'de Nene ceza sahası içinde topla buluştu. İçeriye çevrilen topta Yiğit Efe Demir'in şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.

TALISCA'NIN ŞUTU YAN AĞLARDA KALDI

Fenerbahçe'de 51. dakikada kazanılan Serbest vuruşta Talisca topun başına geçti. Sağ taraftan kullanılan vuruşta Talisca'nın vuruşu yakın direğin yanından dışarı çıktı.

KASIMPAŞA 10 KİŞİ KALDI

Kasımpaşa, 90+2'nci dakikada 10 kişi kaldı. İstanbul ekibinde takım kaptanı Ben Ouanes, 90+3. dakikada Yiğit Efe'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+5'TE SAHNEDE ASENSIO VAR

Fenerbahçe, aradığı golü 90+5'te buldu. Nene'nin sol kanattan ortasında ceza yayı üzerindeki Asensio, topun gelişine harika bir vuruşla topu ağlara yolladı.

KASIMPAŞA BERABERLİĞİ 90+11'DE YAKALADI

Kadıköy'de skora 90+11'de denge geldi. Kasımpaşa'nın geliştirdiği hücumda Baldursson'un içeri çevirdiği topu Allevinah tamamlayarak Ederson'u mağlup etti ve maçın skorunu belirledi.

KADIKÖY'DE PUANLAR PAYLAŞILDI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol sesi çıkmadı ve mücadele berabere sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte puanını 53'e çıkaran Fenerbahçe, Galatasaray'ın 2 puan gerisinde kalarak puanları eşitleme şansını kullanamadı. Kasımpaşa ise 20 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.