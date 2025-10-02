Haberler

Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu: Tedesco'dan sürpriz tercih

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fransa temsilcisi Nice'i konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 19.45'DE

Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Asensio, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri

Nice: Diouf, Clauss, Bah, Oppong, Bard, Vanhoutte, Louchet, Sanson, Gouveia, Boga, Carlos

