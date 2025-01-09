Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba sözler: Daha kötü olması imkansız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı. U19 takımıyla sahaya çıkan rakibin için övgü dolu sözler sarf eden Mourinho, TFF'nin yabancı VAR kararıyla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

"ONLAR İÇİN HARİKA BİR TECRÜBE"

Jose Mourinho yaptığı açıklamada, "Kasımpaşalı futbolculara saygı duymalıydık. Onların 2. Lig takımına karşı oynadıkları maçı analiz ettik. Benzer bir şey olabilecek diye düşünüyorduk. Onları mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Maçtan sonra oyuncularını ve hocalarını tebrik ettim. Maç içerisinde gerekeni yaptık. Genç oyuncular iyi mücadele ettiler. Bunu gelişmek için kullanacaklardır. Onlar için harika bir tecrübe" dedi.

"MODERN FUTBOL ARTIK BÖYLE"

Portekizli teknik adam, "Ben buna taktiksel kültür diyorum. Oyuncularım sahada farklı oynamayı öğrenmeli. Modern futbol böyle. Sabit olan hiçbir şey yok. Futbol yıllar önceki gibi değil. Yıllar önce bu takım bu sistemle oynuyor denirdi, artık öyle değil. Dinamikler değişince oyuncularım farklı şeyler yapabilmeli" diye konuştu.

"SAAT GİBİ İŞLEDİLER"

Kasımpaşa takımıyla ilgili de konuşan Mourinho şu ifadeleri kullandı;

"Kasımpaşalı oyuncuları tebrik ettim. Biz istemedik diye daha farklı olmadı değil, onlar bizi durdurduğu için daha farklı bir skor oldu. Onları tebrik ettim. İkinci yarıya gol atamadık. Biz yeteri kadar iyi yapamadık, onlar da iyi savaştık. Onlar çok organizelerdi defansif anlamda, saat gibi işlediler."

TFF'NİN YABANCI VAR KARARI

TFF'nin yabancı VAR kararıyla ilgili konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Eski;sinden kötü olamaz. Eskisinden daha kötü olması imkansız, imkansız! Pozitif bakıyorum. Bekleyelim, görelim" açıklamasını yaptı.

YUSUF AKÇİÇEK SÖZLERİ

Genç oyuncu Yusuf Akçiçek ile ilgili de konuşan Mourinho şöyle konuştu;

"Ben potansiyeli olan iyi bir genç oyuncu nasıl olur, biliyorum. Bunun önemli kısmı mental. Nasıl çalıştığı, düşündüğü... Geleceği olan genç nasıl olur, biliyorum. Geçmişte çok genç oyuncuya yardım ettim. Yusuf'un da geleceği var. 6 aylık süreçte fazla oynama fırsatı bulamadı. Bugün 90 dakika oynadı. Kendisi her gün öğreniyor. Takımla birlikte deplasmanlara geliyor. Kendisine verilen her şeyi alabiliyor. İyi bir geleceği var."

"KAYBETSEK TSUNAMİ OLURDU İSTANBUL'DA"

Jose Mourinho, "Takımın genel performansını değerlendirmek adil olmaz. Bu maç garip bir maçtı. Maçtan önce oyuncularıma 'kazanacak hiçbir şeyimiz yok, kaybedecek çok şeyimiz var. Kaybedersek tsunami olur İstanbul'da. 2-0 yenersek kötü olur, 4-5 atarsak karşımızda gençler var olurdu." dedim. Karşımızda genç bir takım vardı. Organize bir oyun oynadılar. Kupada oynadıkları maçı izledim. İyi bir takım. Kupadaki 2 maçta da gençlere bu harika fırsatı verirler umarım. Onları tebrik ediyorum" dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer için de konuşan Jose Mourinho sözlerini şu ifadelerle bitirdi;

"Aslında durum çok bariz. Becao ve Jayden sezonu kapattı. Ufak sakatlıklar yaşamadılar. 3-4-5 haftalık sakatlıklar değildi. Sezon onlar için kapandı. 2 stoperimiz gitti. Jayden aslında sol bek. Ferdi transfer penceresinin kapanmasına çok az kala gitti. Avrupa listesinde onun yerine birini koyamadık, bu bizi zayıflattı. Samet'in durumunu da biliyoruz. Elimizde Djiku, Çağlar ve Yusuf var. İkinci yarıda böyle idare etmek imkansız. Başkanımız, pragmatik bir şekilde transferde ana odağımızın neresi olduğunu söyledi."