Üye Girişi
Haberler
Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor

Çatı parti resmen kuruluyor: İşte tüm detaylar
İtfaiye ekibi Los Angeles'ta alevlere poşetle müdahale etti

İtfaiye ekibi Los Angeles'ta alevlere poşetle müdahale etti
Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde

Ahmet Türk'le ilgili gündem yaratacak iddia!
Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal

Los Angeles yönetimine böyle isyan etti: Cahil aptal

Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba sözler: Daha kötü olması imkansız

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-0'lık Kasımpaşa galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. U19 takımıyla sahaya çıkan rakibi için övgü dolu ifadeler kullanan Portekizli teknik adam, TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için ise "Eskisinden daha kötü olması imkansız, imkansız! Bekleyelim, görelim" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı. U19 takımıyla sahaya çıkan rakibin için övgü dolu sözler sarf eden Mourinho, TFF'nin yabancı VAR kararıyla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

"ONLAR İÇİN HARİKA BİR TECRÜBE"

Jose Mourinho yaptığı açıklamada, "Kasımpaşalı futbolculara saygı duymalıydık. Onların 2. Lig takımına karşı oynadıkları maçı analiz ettik. Benzer bir şey olabilecek diye düşünüyorduk. Onları mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Maçtan sonra oyuncularını ve hocalarını tebrik ettim. Maç içerisinde gerekeni yaptık. Genç oyuncular iyi mücadele ettiler. Bunu gelişmek için kullanacaklardır. Onlar için harika bir tecrübe" dedi.

Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için olay sözler

"MODERN FUTBOL ARTIK BÖYLE"

Portekizli teknik adam, "Ben buna taktiksel kültür diyorum. Oyuncularım sahada farklı oynamayı öğrenmeli. Modern futbol böyle. Sabit olan hiçbir şey yok. Futbol yıllar önceki gibi değil. Yıllar önce bu takım bu sistemle oynuyor denirdi, artık öyle değil. Dinamikler değişince oyuncularım farklı şeyler yapabilmeli" diye konuştu.

"SAAT GİBİ İŞLEDİLER"

Kasımpaşa takımıyla ilgili de konuşan Mourinho şu ifadeleri kullandı;

"Kasımpaşalı oyuncuları tebrik ettim. Biz istemedik diye daha farklı olmadı değil, onlar bizi durdurduğu için daha farklı bir skor oldu. Onları tebrik ettim. İkinci yarıya gol atamadık. Biz yeteri kadar iyi yapamadık, onlar da iyi savaştık. Onlar çok organizelerdi defansif anlamda, saat gibi işlediler."

Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için olay sözler

TFF'NİN YABANCI VAR KARARI

TFF'nin yabancı VAR kararıyla ilgili konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Eski;sinden kötü olamaz. Eskisinden daha kötü olması imkansız, imkansız! Pozitif bakıyorum. Bekleyelim, görelim" açıklamasını yaptı.

YUSUF AKÇİÇEK SÖZLERİ

Genç oyuncu Yusuf Akçiçek ile ilgili de konuşan Mourinho şöyle konuştu;

"Ben potansiyeli olan iyi bir genç oyuncu nasıl olur, biliyorum. Bunun önemli kısmı mental. Nasıl çalıştığı, düşündüğü... Geleceği olan genç nasıl olur, biliyorum. Geçmişte çok genç oyuncuya yardım ettim. Yusuf'un da geleceği var. 6 aylık süreçte fazla oynama fırsatı bulamadı. Bugün 90 dakika oynadı. Kendisi her gün öğreniyor. Takımla birlikte deplasmanlara geliyor. Kendisine verilen her şeyi alabiliyor. İyi bir geleceği var."

Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için olay sözler

"KAYBETSEK TSUNAMİ OLURDU İSTANBUL'DA"

Jose Mourinho, "Takımın genel performansını değerlendirmek adil olmaz. Bu maç garip bir maçtı. Maçtan önce oyuncularıma 'kazanacak hiçbir şeyimiz yok, kaybedecek çok şeyimiz var. Kaybedersek tsunami olur İstanbul'da. 2-0 yenersek kötü olur, 4-5 atarsak karşımızda gençler var olurdu." dedim. Karşımızda genç bir takım vardı. Organize bir oyun oynadılar. Kupada oynadıkları maçı izledim. İyi bir takım. Kupadaki 2 maçta da gençlere bu harika fırsatı verirler umarım. Onları tebrik ediyorum" dedi.

Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için olay sözler

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer için de konuşan Jose Mourinho sözlerini şu ifadelerle bitirdi;

"Aslında durum çok bariz. Becao ve Jayden sezonu kapattı. Ufak sakatlıklar yaşamadılar. 3-4-5 haftalık sakatlıklar değildi. Sezon onlar için kapandı. 2 stoperimiz gitti. Jayden aslında sol bek. Ferdi transfer penceresinin kapanmasına çok az kala gitti. Avrupa listesinde onun yerine birini koyamadık, bu bizi zayıflattı. Samet'in durumunu da biliyoruz. Elimizde Djiku, Çağlar ve Yusuf var. İkinci yarıda böyle idare etmek imkansız. Başkanımız, pragmatik bir şekilde transferde ana odağımızın neresi olduğunu söyledi."

Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba sözler: Daha kötü olması imkansız
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Ahmet Türk'le ilgili gündem yaratacak iddia!
img

Öcalan'ın evlilik iddiası sonrası art arda açıklamalar
img

İran'da bir şehir Erdoğan afişiyle donatıldı! Yazı ise dikkat çekti
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

HANİ BUNLARDA U19 TAKIMIYLA SAHAYA ÇIKACAKLARDI... KASIMPAŞA'YA İYİ BİR KAZIK ATMIŞLAR... BUNUN ADINA KALLEŞLİK DENMEZMİ ???

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı

Ünlü iş insanının villasına girmişlerdi! Milyon dolarlık soygunda yeni gelişme
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Ferdi Tayfur'un avukatı konuştu: Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak

Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak mı?
Uluslararası sağlık kuruluşlarından HPMV virüsüne ilişkin peş peşe açıklamalar

Çin'de ortaya çıkan virüs hızla yayılıyor
Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular

Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular
Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretim 71 bin varili buldu

Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretim 71 bin varili buldu

Son Dakika Haberleri

Valorant çöktü mü 10 Aralık Cuma? Valorant ne zaman düzelir? Real Madrid Mallorca maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Mallorca geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet İyimaya neden öldü, hasta mıydı? Ahmet İyimaya kimdir? Gabriel Sara sakatlandı mı, Başakşehir maçında oynayacak mı? MasterChef puan durumu ne? 9 Ocak Perşembe Kerem, Onur, Eda, Semih puanları kaç? Real Madrid Mallorca maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Mallorca golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Real Madrid Mallorca CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Mallorca maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? China Suarez kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Mauro Icardi China Suarez sevgili mi? Abdullah Öcalan evlenecek mi? Kasımpaşa Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kasımpaşa Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.