İzmit Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Bisiklet Turu Düzenledi

Güvenli ve çevreci ulaşım seçeneklerinin kullanılmasına dikkat çeken Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bir dizi etkinlik hazırlayan İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, ilçede bisiklet turu düzenledi.

Avrupa Komisyonu'nun bir girişimi olan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında İzmit Belediyesi tarafından bisiklet turu düzenlendi. Yahya Kaptan Mahallesi Bisiklet Eğitim Pisti'nden başlayan bisiklet turunda, Cumhuriyet Bulvarına kadar pedal çeviren bisikletseverler, İzmit Belediyesi'nin Yahya Kaptan'daki sosyal tesisi Gülümse Kafe'de sportif aktivitesini tamamladı. Bisiklet turuna katılanlar, turun ardından Gülümse Kafe'de ağırlandı.

Etkinlikte bisikletle ulaşımın rahat ve çevreci bir ulaşım aracı olduğu vurgulandı, çevreci ulaşım konusunda farkındalık oluşturulmak amaçlandı. Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleriyle, belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesi hedefleniyor.