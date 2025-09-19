Haberler

İzmir'de ilk 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta büyük sürpriz

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İzmir'de ilk 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta büyük sürpriz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.

İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Olaitan, Juan, Janderson.

Beşiktaş : Mert, Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Necip, Demir Ege, Rafa, Cerny, El Bilal Toure, Abraham

484 GÜN SONRA SAHADA

Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, 484 gün sonra Göztepe deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkıyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Mahkemeden ameliyatı yarıda bırakıp hemşire ile ilişkiye giren doktor hakkında skandal karar

Doktor ameliyatı yarıda bırakıp hemşire ile ilişkiye girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil cemaatinin düğününde müritler arasında kavga çıktı

Menzil'in görkemli düğününe gölge düşüren olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.