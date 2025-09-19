İzmir'de ilk 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta büyük sürpriz
0:00/0:00
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
MAÇ SAAT 20.00'DE
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.
İLK 11'LER
Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Olaitan, Juan, Janderson.
Beşiktaş : Mert, Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Necip, Demir Ege, Rafa, Cerny, El Bilal Toure, Abraham
484 GÜN SONRA SAHADA
Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, 484 gün sonra Göztepe deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkıyor.