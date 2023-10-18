İzmir Büyükşehir Belediyespor, Çekya'da mücadele edecek

Sutopunda Çekya'nın Strakonice kentindeki LEN Kadınlar Challenger Kupası B Grubu'nda mücadele edecek İzmir Büyükşehir Belediyespor'un antrenörü Evangelos Pateros, Çekya'dan iyi sonuçlarla dönmek istediklerini bildirdi.

B Grubu'nda Çekya'dan AJF Strakonice, Portekiz'den Benfica ve İsveç'ten de Jarfalla takımlarıyla karşılaşacak İzmir Büyükşehir Belediyespor, organizasyon için Çekya'ya hareket etti.

Organizasyonda 20 Ekim Cuma günü Benfica, 21 Ekim Cumartesi günü Jarfalla ve 22 Ekim Pazar günü saat ASF Strakonice ile karşılaşacak İzmir Büyükşehir Belediyespor'un gruptan çıkması için ilk 2 sırada yer alması gerekiyor.

Takımın antrenörü Evangelos Pateros, yaptığı açıklamada, İzmir'i en iyi şekilde temsil edeceklerini belirterek, "Genç ve tecrübeli oyunculardan kuruluyuz. Başarının sırrı ise istikrarlı kadromuzun varlığı. Çekya'da iyi sonuçlar alarak İzmir'e dönmek istiyoruz." dedi.