İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 mağlup ettiği tarihi karşılaşmanın ardından İtalya'da sosyal medya adeta sallandı. İtalyan basını, maç sonrası Juventus taraftarlarının yaptığı capsleri ve esprili paylaşımları derledi.

Ağır yenilgi sonrası özellikle savunma hattı ve kaleci performansı üzerinden yapılan göndermeler dikkat çekti. Sosyal medyada en çok paylaşılan görsellerden biri, Juventus kalecisi Michele Di Gregorio'ya yönelik hazırlanan ironik bir paylaşım oldu.

"İNANILMAZ KURTARIŞLAR VE BECERİLER!"

Bir caps'te Di Gregorio'nun fotoğrafının altına alaycı bir şekilde, "İnanılmaz kurtarışlar ve beceriler" notu düşüldü. 5 gol yiyen kaleciye yönelik bu paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Savunma hattıyla ilgili yapılan bir başka espride ise, "Bremer tekrar sakatlandı, bu yüzden Gioza Gatti devreye girdi" ifadeleri kullanıldı. Maçtaki savunma hatalarına gönderme yapan bu paylaşım da viral oldu.

Galatasaray karşısında alınan ağır mağlubiyet, İtalya'da hem basında hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Juventuslu taraftarların kendi takımlarıyla dalga geçmesi dikkat çekti.