İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi İş Birliği Protokolü İmzalandı

- İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi iş birliği protokolü imzalandı

İSTANBUL - İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi iş birliği protokolü imza töreni, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında gerçekleştirilen İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi iş birliği protokolü imza töreni, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu, bakanlıkların temsilcileri ve konuklar katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önce Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kuruluş döneminde bakan yardımcılığı görevinde bulunduğunu hatırlatan Yusuf Tekin, "Ardından 2013 yılında müsteşarlık görevine başladım. Benim müsteşarlık sürecimde peşinde koştuğum bir hayalim vardı. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde dünyada eşi benzeri görülmemiş bir tesisleşme süreci yaşandı. Akademik eğitimle, spor eğitimini yan yana getirecek bir süreci yürütmenin Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevini olduğunu düşünüyorduk. 2014 yılında 'Proje Okul' diye kavram hayata geçirdik. Spor liselerimizi tematik hale getirip, yeteneklerine uygun sportif eğitim almalarını, altyapıya hizmet edeceğimizi düşünüyorduk. Yaptığımız yasal değişikliklerle proje okul tanımlaması yaptığımız yerlerde, program oluşturma ve eğitici kadroların görevlendirmesi konusunda istisnai özellikler getirdik. Sportif anlamda başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere spor federasyonlarıyla ortak okullar açalım diye projeler geliştirdik. Bunun en başarılı örneği Türkiye Voleybol Federasyonu ile yürüttüğümüz Ankara'daki voleybol lisemiz. Hemen ardından Fatih Terim hocayla beraber onunla birlikte Riva'da futbol lisesi hayata geçirdik. Ardından diğer federasyonlarla da yürütmeye başladık. Bugün Basketbol Federasyonu ile birlikte bunu yapmaktan dolayı mutluyum. Bu projelerimizle çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren alıp, ilgili spor dallarında, o spor dalının düşünme biçimini kazandırarak ilgili spor dalının kültürünü de yetiştirerek rol model olabilecek, yurt dışına gittiğinde ülkemizi temsil edecek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği, 'Zeki, çevik ve ahlaklı bir sporcu' olarak yetiştirmek için hizmet vermeye çaba saf ettik. Orta okullarda açma eğilimdeyiz. MEB'in bünyesindeki kayıt dışında değerlendirecek. Bu sürece destek veren başta Gençlik ve Spor Bakanımız, federasyon başkanımıza ve herkese teşekkür ediyorum. Abdi İpekçi yerine inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi 29 yıllığına bakanlığımızda olacak. Okulun programları, ders sistemi, basketbol federasyonun belirlediği uzmanlarınca hazırlanacak. Öğrencilerimiz, eğitim, kamp ve müsabakalarına katılacak. Öğrencilerimize hakemlik, antrenörlük, spor yönetimi gibi seminerleri ve benzeri organizasyonlar verilecek. Öğrencilerimize başarı bursu ve harcı ödemeleri de yapılacak. Doğru bir adımı atmak için en ince ayrıntısına kadar planladık. İnşallah Türkiye'nin sportif altyapısına hizmet edecek güzel bir girişim olur diye temenni ediyorum. Bu projelerin başlangıcı kadar devamlılığı da önemli. İnşallah da devam edecek" açıklamasında bulundu.

Osman Aşkın Bak: "Avrupa'da böyle bir tesis yok"

Güzel bir eser ortaya çıktığını ifade eden Osman Aşkın Bak da, "Bu eserin içerisinde burada basketbol lisesi kurmayı düşündük. Voleybol lisesi örneği var. Ben de lise yıllarında basketbolla çok uğraştım. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak başlattığımız projemiz var, 'Yetenek Taraması Projesi'. Yeteneklerine göre en az iki branşa yönlendirmek için çalışıyoruz. Tesislere muhteşem yatırımlar var. Cumhurbaşkanımızın sporun içerisinden gelmesi, gençleri çok iyi anlaması ve bizlere verdiği destekle Türkiye'nin dört bir yanında onlarca tesisler yapıldı. Avrupa'da böyle bir tesis yok. Bu güzel bir proje. Spor bir endüstri. Sporun içindeki kişilerin bu endüstri içinde yer alması gerekiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türk basketbolu için önemli bir gün. Bakanımız tematik spor liselerinde çok emeği olan biri. Güzel şeyler oluyor. Bu çocuklarımız güzel şeyler yapacak. Spor ülkesi olmak istiyoruz Bu gençlere yatırım yapmak istiyoruz. Buradan çok daha başarılı sporcular, yöneticiler çıkacak" ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkoğlu: "Resmi açılışı 29 Eylül'de Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz"

Türk basketbolunun geleceği adına çok önemli adımı paylaşımının heyecanını yaşadıklarını söyleyen Hidayet Türkoğlu ise, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak gençlerimizi basketbola kazandırmak için yeni bir projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Resmi açılışı 29 Eylül'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Bu tesisi tasarlarken örnek bir model yapmayı hedefledik. Bu tören sadece imza töreni değil, devrim niteliğinde olacak. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin ve Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum. Amacımız genç sporcularımıza uluslararası standartlarda eğitim vererek Türk basketbolunu dünya sahnesinde en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu okul 1200 metrekare alandaki modern donanımlı, 8 dersliğiyle yaklaşık 200 öğrenciye hizmet verecek, antrenman imkanı sağlayacaktır. Amacımız Türk basketbolunun dünya çağında bir marka haline getirmektir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TBF Basketbol Spor Lisesi iş birliği protokolünü imzalandı. Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.