İstanbul Maratonu'nda start verildi

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan 45'inci İstanbul Maratonu, bu yıl 'Yüzyılın Koşusu' sloganı ile start aldı.

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan 45'inci İstanbul Maratonu, bu yıl 'Yüzyılın Koşusu' sloganı ile start aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul A.Ş. organizasyonu ve Türkiye İş Bankası sponsorluğunda gerçekleşen 45'inci İstanbul Maratonu başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Altunizade katılımında gerçekleştirilen startı; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran verdi. Organizasyonda 42K'lık parkurda yarışan sporcular, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne devam edecek atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek. Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış, At Meydanı'nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.

15K'lık parkurda ise atletler, köprüyü geçtikten sonra Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Sporcular, Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne saparak sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına varacak.

EKREM İMAMOĞLU: DÜNYADA BENZERİ YOK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, start öncesi yaptığı konuşmada, "Dünyanın en özel güzel maratonlarından birisindeyiz. 45'inci kez koşulacak ve bugün çok özel bir gün. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının koşusu. Dolayısıyla hepinizi bu güzel koşuda önce sağlık sonra başarı diliyorum. İki kıta arasında koşuluyor ve dünyada benzeri yok. Umuyorum ki bin yıllar sürecek cumhuriyetimizin varlığında bu koşu da İstanbul'da hep var olsun. İstanbul dünyanın medeniyet beşiği koşulan her alan sizlere çok özel deneyimler yaşatacak. 15 ülkeden 20 takımın katıldığı 140 sporcu ile 4 etaptan oluşan uluslararası bisiklet yarışımızı 28 eylülde yapmıştık. Maratonun yanına kardeş ekledik. Bugün de kurduğumuz bisiklet takımı öncü çıkış yapacak. Kıtalararası yarışı ikilemiş olduk. Barış için Mustafa Kemal Atatürk için koşalım" şeklinde konuştu.

45 BİN SPORCU TER DÖKÜYOR

Dört kategoriden oluşan maraton, Dünya Atletizm Federasyonu'nun 28 Gold Label Kategorisi'nde, Avrupa'nın ise 5 yarışı arasında yer alıyor. 42K, 15K, 8K Kurumsal Koşu ve 8K Halk Koşusu etaplarından oluşan etkinlikte 9 bin görevli, 2 bin gönüllünün yanı sıra, 60'tan fazla kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve sponsor firmalar Spor İstanbul'un koordinasyonunda görev yapıyor. 42K kategorisinde 5 bin, 15K kategorisinde 10 bin olmak üzere toplam 15 bin çipli koşucu ile 8K Kurumsal Koşu kategorisinde 15 bin ve Halk Koşusu'nda 15 bin rekreatif koşucu ile tüm kategoriler toplamda 45 bin sporcu ter döküyor.