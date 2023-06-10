Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stadın hali Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Dünyaya rezil olduk
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Inter ile Manchester City arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nın dışından çekilen fotoğraf büyük tepki çekti. Türk futbolseverler stadın oldukça bakımsız göründüğünü belirtirken, "Dünyaya rezil olduk" yorumları yapıldı.
Avrupa'nın en büyüğü İstanbul'da belli olacak. Inter ile Manchester United'ın kozlarını paylaşacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak dev final öncesinde stadyumun dış cephesinin fotoğrafına tepki yağdı.
TEPKİ ÇEKEN FOTOĞRAF
Dev final öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan yüzlerce paylaşım yapıldı. Bu paylaşımlardan birinde stadın oldukça bakımsız görüntüsü Türk futbolseverlerin tepkisini çekti.
"DÜNYAYA REZİL OLDUK"
Sosyal medyada gündem olan paylaşım için yüzlerce yorum yapıldı. Futbolseverler, "Dünyaya rezil olduk" ifadelerini kullanırken maçın 3 büyüklerden birinin stadında oynanması gerektiğini belirttiler.
Tepki çeken fotoğraf:
Sosyal medyada yapılan yorumlar: