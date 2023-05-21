Isparta 32 Spor, Sivas Belediyespor'u 6-0 mağlup etti

Türkiye Futbol Federasyonu 2 Lig beyaz Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligde kalmayı başardı. Karşılaşmayı AK Parti milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, kulüp yöneticileri ile 6 bin dolayında taraftar izledi. Isparta 32 Spor aldığı bu galibiyetle puanını 46'ya çıkartarak ligi 12. Sırada tamamladı. Ligden düşen 4. Takım ise Batman Petrolspor oldu.