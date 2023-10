İsmail Kartal: "Bu gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slovakya ekibi Spartak Trnava maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Bu gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Bütün hedefimiz ve amacımız bu şekilde" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu ikinci hafta maçında yarın akşam deplasmanda Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşılaşacak. Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolcumuz Joshua King maç öncesi düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi ve soruları yanıtladı. Teknik Direktör İsmail Kartal,

"Biz, oyun içerisinde bütün oyuncularımızın taktik anlamdaki organizasyonlarımızı çalışıyoruz ve buna çok önem veriyoruz. Oyunun geneline baktığınız zaman duran toplar olsun, akan oyunda olsun bizim takımda herkes her an gol atabilir. Biz pozitif futbol oynamaya çalışan bir takımız. Yarınki maçla ilgili de bu gece toplantı yapacağım, bazı oyuncularımla görüşeceğim" diye konuştu.

"Her maçın hikayesi farklıdır"

Kartal, her maçın hikayesinin farklı olduğunu ifade ederek, "Her maçtan sonra her teknik direktör, her futbolcu kendine bir ders çıkartır ve tecrübe edinir. Bu dünyanın her yerinde her futbolcu ve antrenör için böyledir. Biz de yarınki maça rakibe göre Fenerbahçe'ye yakışır bir şekilde oynayacağız. Gerekiyorsa önde baskı yapacağız, gerekiyorsa kompakt bir şekilde savunma yapmasını bilerek futbol oynamaya çalışacağız. Bununla beraber bu gece yapacağımız toplantılar sonucunda da ne yapacağımıza çok net bir şekilde bu akşam karar vereceğiz" açıklamasında bulundu.

"Her maça 3 puan için hazırlanıyoruz, çıkıyoruz"

Sarı-lacivertli takımın teknik patronu, 14'te 14, 20'de 20 galibiyet gibi istatistiklere bakmadığını vurgulayarak, "Geçmişte yapmış olduğum basın toplantılarında da söyledim; 14'te 14, 20'de 20, 30'da 30 ben bunlara bakmıyorum. Zaten bunları takıma Samandıra'da yasakladım. Biz her maçın çok önemli olduğunu ve ilk oynayacağımız maçın bizim için sezonun en önemli maçı olduğunu oyuncularımıza anlattık. Her maça da 3 puan için hazırlanıyoruz, çıkıyoruz. 3 puan almak için buraya geldik, bu şekilde de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. O nedenle geriye dönüp yaptıklarımıza çok da bakmıyoruz. Biz hep önümüze bakıyoruz. İlk oynayacağımız maç bizim için sezonun en önemli maçıdır. Bizim parolamız bu şekilde" ifadelerini kullandı.

"Deplasmanda 6 maçı da gol yemeden geçtik"

Deplasmanda oynanan 6 maçı da gol yemeden geçtiklerini belirten İsmail Kartal, "Bunun sebebi de takım savunması. Oyuncularımın her maça ne kadar ciddiyetle hazırlandığımızı gösteriyor. Daha önce de söylemiştim, maç kazanmak istiyorsanız gol yemeyeceksiniz. Şampiyon olmak istiyorsanız az gol yiyeceksiniz" sözlerini sarf etti.

"Yarın oyuncularımızın ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına inanıyorum"

Spartak Trnava'nın güçlü ve zayıf olan yerlerini tespit ettiklerini söyleyen Kartal, "Her takımın kendine göre güçlü olan yönleri, zayıf olan yönleri vardır. Biz de Spartak Trnava takımının güçlü olan yanlarını, zayıf olan yerlerini tespit ettik. Şu ana kadar yapmış olduğumuz analizler, antrenmanlar sayesinde yarın sahaya çıkacak 11 kişilik oyuncumuz buna göre mücadele edecekler. Her maçta verdiğim görevler var. Her rakibe göre oynadığımız farklı sistem var. Bunu için de yarın oyuncularımızın ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

"Bu gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz"

Kartal, Slovakya'ya moralli geldiklerini dile getirerek, "Kazanarak buraya geldik. Rakibimizle ilgili hemen hemen gruplara kaldığımız günden itibaren bütün rakiplerimizin analizlerini yapıyoruz. Yarınki rakibimizi Spartak Trnava takımını da oyuncularımla beraber çok iyi analiz ettik. Dersimize çalıştık. Şu ana kadar 17 resmi maç yaptılar, 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldılar. Yanılmıyorsam 33 gol atıp, 21 gol yediler. Biz de bu rakibe karşı, burada iyi mücadele edip, iyi futbol oynayarak 3 puan almak istiyoruz. Bu gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Bütün hedefimiz ve amacımız bu şekilde. Bunu da yarın sahaya çıkacak olan 11 oyuncumuzun bizim beklentilerimize cevap vererek ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Joshua King: "Buraya galibiyet için geldik"

Sarı-lacivertli ekibin golcü oyuncusu Joshua King ise, Slovakya'ya galibiyet için geldiklerini belirterek, "Tabii ki buraya galibiyet için geldik, 3 puanı elde etmek için geldik. Takım olarak şu anda iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Bu zaman kadar 14 maç oynadık, beraberlik bile almadık. Bu 14 maçta galibiyetle devam ettik. Yarın da amacımız, isteğimiz maçı galibiyetle tamamlamak olacak" dedi.

"Ben her zaman takıma katkı göstermeye çalışan bir futbolcuyum"

Her zaman takıma katkı göstermeye çalışan bir futbolcu olduğunu vurgulayan King, "Son yapmış olduğumuz röportajda şunu söylemiştim: Takımımızda gerçekten mevcut çok kaliteli oyuncular var ve geçmiş senelere kıyasla çok daha az oynadığım bir dönem oldu, süre olarak söylüyorum bunu ama tabi ki ben sabırlı bir futbolcuyum. Ben her zaman takıma katkı göstermeye çalışan bir futbolcuyum. Bu şansı elde ettiğimde, hocam bana bu şansı verdiğinde hem asist hem de gol anlamında takımıma yardımcı olmak istiyorum. Tabii ki hocamızın kararı. Ben şu anda sabırla çalışmalarımı sürdürüyorum, antrenmanlarda en iyi şekilde performansımı ortaya koymaya çalışıyorum ve geliştirmem gereken noktaları da aynı şekilde geliştirmeye devam ediyorum. Benden sahada olmam istendiğinde isteğim, amacım takımıma her zaman yardımcı olmak" diye konuştu. - İSTANBUL