Üye Girişi
Haberler

Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandı. BIST 100 endeksi yüzde 3,28 değer kazanarak 10.471,32 puandan tamamlandı. Mavi Giyim en çok prim yapan hisse oldu. Altın ve dolar da yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,28 değer kazanarak 10.471,32 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.958,11, en yüksek 10.575,98 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,39 değer kazanarak 11.745,79 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 4,92 artışla 9.974,16 puan, Sanayi Endeksi 2,07 kazançla 14.150,32 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 13.681,19 puan oldu.

MAVİ GİYİM EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,52 ile Mavi Giyim oldu.

Mavi Giyim'i, yüzde 12,16 ile Koza Anadolu Metal Madencilik, yüzde 12,06 ile BİM Birleşik Mağazalar izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 7,02 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 6,93 ile Girişim Elektrik Sanayi ve yüzde 6,81 ile Kontrolmatik Teknoloji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 551 milyar 557 milyon lirayla Koç Holding, 440 milyar 580 milyon lirayla Garanti BBVA ve 430 milyar 215 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,04 artışla 2.450 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,44 kazançla 15 bin 970 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,31 artışla 32,6860 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,01 düşüşle 34,9060 lira oldu. Geçen hafta 41,1030 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,75 artarak 41,4100 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,95 yükselişle 36,7000 liradan alıcı buldu.

Kaynak: AA / Ekonomi

Bıst Borsa Finans Ekonomi Güncel Haberler

Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj

Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj

 Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti

Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti

 Kariye Camii'nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı

Kariye Camii'nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı

Bakmadan Geçme

Kurban Bayramı'nda nereler kapalı? 16-17-18-19 Haziran'da kargo, eczane, bankalar kapalı mı, açık mı? Kurban Bayramı'nda nereler kapalı? 16-17-18-19 Haziran'da kargo, eczane, bankalar kapalı mı, açık mı? Kurban Bayramında Toplu Taşıma Ücretsiz 2024 | 16-17-18-19 Haziran toplu taşıma bedava mı? Bayramda metro, otobüs, vapurlar kaç gün ücretsiz? Kurban Bayramında Toplu Taşıma Ücretsiz 2024 | 16-17-18-19 Haziran toplu taşıma bedava mı? Bayramda metro, otobüs, vapurlar kaç gün ücretsiz? YUMUŞAK KURBAN ETİ KAVURMASI TARİFİ | Lezzetli kavurma nasıl yapılır? Kurban eti mangalda nasıl yumuşak olur? Kurban eti hemen yenir mi, kaç saat dinlenmeli? Diyanete göre kurban eti ne kadar sürede tüketilmeli? YUMUŞAK KURBAN ETİ KAVURMASI TARİFİ | Lezzetli kavurma nasıl yapılır? Kurban eti mangalda nasıl yumuşak olur? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 16 Haziran günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Kurban kesilirken okunacak dua nedir? Kurban kesilirken niyet nasıl edilir, hangi salavat getirilir? Kurban eti hemen yenir mi, kaç saat dinlenmeli? Diyanete göre kurban eti ne kadar sürede tüketilmeli? Kurban kesmeden önce ne söylenir, nasıl tekbir getirilir? Kurbanlık keserken nelere dikkat edilmelidir? KURBAN BAYRAMI NAMAZI KILINIŞI | Kurban Bayramı namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Bayram namazına nasıl niyet edilir, kaç tekbir alınır? Kurban kesilirken okunacak dua nedir? Kurban kesilirken niyet nasıl edilir, hangi salavat getirilir? Kurban Bayramı özel sektöre 9 gün tatil mi? Kurban Bayramı tatili toplam kaç gün, 9 gün tatil kimleri kapsıyor? Kurban kesmeden önce ne söylenir, nasıl tekbir getirilir? Kurbanlık keserken nelere dikkat edilmelidir?
Diyanet'i karıştıran iddia! Türk hacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bizi çöp gibi götürdüler

Diyanet'i karıştıran iddia! Türk hacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bizi çöp gibi götürdüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title