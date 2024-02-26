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Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı

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İtalya Serie A ekiplerinden Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluğunda kas gerilmesi olduğunu ve durumunun önümüzdeki günlerde tekrar değerlendireceğini açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluğunda kas gerilmesi olduğunu ve durumunun önümüzdeki günlerde tekrar değerlendireceğini açıkladı.

İtalya Serie A takımlarından Inter, ağrıları nedeniyle dün oynanan Lecce maçında forma giymeyen Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluğunda kas gerilmesi olduğunu duyurdu. Milli futbolcunun durumunun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceği bildirildi. Konuyla ilgili İtalya basınında yer alan haberlere göre Hakan Çalhanoğlu, ligde oynanacak Atalanta ve Genoa maçlarında forma giyemeyecek.

Bu sezon Serie A'da 23, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 ve İtalya Süper Kupa'da 2 maç olmak üzere tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Çalhanoğlu 11 gol, 3 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hakan Çalhanoğlu İtalya Serie A İtalya Futbol Spor Güncel Haberler

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