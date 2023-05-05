İlk yarışmalarından 9 madalya ile döndüler

Kocaeli'de düzenlenen okullar arası olimpik okçuluk yarışmasında KOSHADOS sporcuları ilk kez katıldıkları turnuvadan 9 madalya ile dönerek turnuvaya damga vurdu.

Kocaeli'de faaliyet gösteren Kocaeli Sportif Havacılık ve Aktif Doğa Sporları Kulübü'nün (KOSHADOS) sporcuları okullar arası düzenlenen olimpik okçuluk yarışmasında başarı gösterdi. 17 sporcu ile katılan KOSHADOS sporcuları, ilk kez katılmış olmalarına rağmen 9 madalya toplamayı bildi. Genç kızlar kategorisinde Ebrar Karagülle 4., yıldız kızlarda Defne Şimşek 3., yıldız erkeklerde Berat Atakur 3. ve Kerem Zoroğlu 4. oldu. Küçük erkeklerde ise sporcular adeta yarışmaya damga vururken, İhsan Kocamaz birinciliği, Ahmet Kırıt ikinciliği, Ali Sancaktutan dördüncülüğü elde etti. Minik kızlarda Deren Maysa Yalçın ikinci ve minik erkeklerde ise Burak Kara ikinci olarak turnuvadan dönmeyi başardı. - KOCAELİ