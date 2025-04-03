Icardi'den derbi sonrası olay paylaşımlar
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Arjantinli yıldız futbolcu, "Sadece hentbol oynamıyorlar, boks da yapıyorlar" ifadeleriyle Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıktığı videoyu paylaştı. Ardından "Sadece Okan Buruk" paylaşımında bulundu.
Galatsaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe galibiyetinin ardından kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Mauro Icardi, "Sadece hentbol oynamıyorlar, boks da yapıyorlar" sözleriyle Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıktığı videoyu paylaşan Icardi, ardından "Sadece Okan Buruk" paylaşımında bulundu.
İşte Icardi'nin paylaşımları;