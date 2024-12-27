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Hüseyin Yücel, servet ödenen yıldızı seçime 2 gün kala zararına sattı

Hüseyin Yücel, servet ödenen yıldızı seçime 2 gün kala zararına sattı
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Beşiktaş Başkanı başkan adayı Hüseyin Yücel, Al-Musrati'nin takımdan ayrılacağını açıkladı. Yücel, daha önce Suudi Arabistan'dan teklif geldiğini açıkladığı Al-Musrati'nin 10 milyon euro, bonuslarla beraber. Zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık gideceğini duyurdu. 12 milyon euroya alınan 28 yaşındaki orta saha, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki en pahalı transferi olmuştu.

Beşiktaş Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel, başkanlık seçimi öncesi transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Yücel, daha önce teklif geldiğini açıkladığı Al-Musrati'nin takımdan ayrılacağını duyurdu.

1O MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK

Sports Digitale YouTube kanalında konuşan Hüseyin Yücel, "Al-Musrati'ye teklif geldi. Hatta bugün sözleşmelerin yazılmasıyla alakalı karşı tarafa söyledik. Pazar günü seçim var. Pazartesi ve salıya kaldı imza. İmza noktasına geldi. Şunu da söyleyeyim, 10 milyon euro, bonuslarla beraber. Zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık gidecek" dedi.

GİTTİĞİ TAKIM LİGDE KALIRSA OPSİYON DEVREYE GİRECEK

Suddi Arabistan'dan teklif geldiği bilen tecrübeli orta sahanın hangi takıma gideceğini henüz açıklamayan Yücel, Al-Musrati'ye talip olan takım ligde son sıralarda olan bir takım. Ligde kaldığı taktirde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek" ifadelerini kullandı.

2 MİLYON EURO ZARAR

Geçen sezonun devre arasında Portekiz'in Braga takımından 12 milyon euro karşılığında transfer edilen Al-Musrati, gittiği takımın ligde kalması halinde 10 milyon euro karşılığında bonservisiyle Beşiktaş'tan ayrılacak. Yücel, bu konuyla ilgili ise "İyi değil, 2 milyon zarar ettik" şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ'TA 3 GOL ATTI

28 yaşındaki orta saha, Beşiktaş'a geldiği günden beri siyah-beyazlı formayla 26'sı ilk 11 olmak üzere 32 maça çıktı. Al-Musrati, bu karşılaşmalarda 3 gol atarken asist yapmadı. Libyalı futbolcunun takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

BEŞİKTAŞ'TA SEÇİM NE ZAMAN?

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık seçim tarihi belli oldu. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 29 Aralık Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Saat 10.00'da başlayacak oy verme işlemleri saat 17.00'da kadar sürecek.

Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı seçimlere iki aday olarak katılacak.Süleyman Seba, 1984-2000 yılları arasında aralıksız başkanlık yaparak siyah-beyazlı kulübün tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti. İşte, Beşiktaş'ta başkanlık yapan isimler;

  • 1984-2000: Süleyman Seba
  • 2000-2004: Serdar Bilgili
  • 2004-2012: Yıldırım Demirören
  • 2012-2019: Fikret Orman
  • 2019-2023: Ahmet Nur Çebi
  • 2023: Hasan Arat
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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