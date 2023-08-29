Hüseyin Eroğlu : Samsunspor'u rakiplerin zorlandığı bir deplasman haline getirmek istiyoruz

Sezer AFŞAR-Sacit GÖNCÜ/İSTANBUL, (DHA) - Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 'Nasıl ki geçen sene geldiğimizde bir söz verdik. Şu anda da söz veriyoruz. Samsunspor'u Süper Lig'de rakiplerin zorlandığı bir deplasman haline getirmek istiyoruz. Oynadığı futbolla Türk futboluna değer katacak Samsunspor izletmek istiyoruz' dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, TFF Fair Play/Adil Oyun Ödülleri'nde '2022-2023 Sezonu 1'inci Lig En Centilmen Teknik Direktör' ödülünü kazandı. Tecrübeli teknik adam, ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendisi adına çok değerli bir ödül kazandığını belirten Eroğlu, 'Futbol gerçekten çok önemli ve değerli. Teknik adamların en önemli görevi, futbolun değerini artırmak ve korumak. Bu ödüllerin artması, toplumsal olarak da değerimizi yukarı çekecektir. Benim için çok anlamlı bir ödül. Bana bu ödülü layık gören herkese çok teşekkür ederim. 2006'dan beri antrenörlük yapıyorum. Fair-Play benim için çok değerli. Çok büyük başarılar elde ettik. Türk futboluna değerli gençleri armağan ettik. Rakibe, hakeme ve taraftara saygı hep bende oldu. Ne mutlu ki çocuklarıma böyle bir ödülü alan bir baba mirası bırakacağım. Ne kadar çok dikkatli olursak ülke futboluna o kadar değer katmış oluruz. Maçların hepsine kazanmak için çıkacağız ama oyun bu. Karşında bir rakibin var, düşmanın yok' diye konuştu.

'SAMSUNSPOR'U RAKİPLERİN ZORLANDIĞI BİR DEPLASMAN HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ'

Hedeflerinin ligi ilk 10 sıra içerisinde bitirmek olduğunu vurgulayan Eroğlu, '3 haftaya baktığımızda 1 puanımız var ama birçok maçı da kazanma noktasına geldik. Golleri atsaydık bizim lehimize dönebilirdi. Yeni bir takımız. Gün geçtikçe daha iyi olacağımıza inanıyorum. Oyuncularıma güveniyorum. Şu an belki 3'üncü hafta ama Samsunspor'u yukarılara taşıyacağız. İlk 10 hedefimiz var. Bunun içerisinde olmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bu potansiyel, bu şehirde var. Nasıl ki geçen sene geldiğimizde bir söz verdik. Şu anda da söz veriyoruz. Samsunspor'u Süper Lig'de rakiplerin zorlandığı bir deplasman haline getirmek istiyoruz. Oynadığı futbolla Türk futboluna değer katacak Samsunspor izletmek istiyoruz' şeklinde konuştu.

'MİDTSJÖ'YE BİR DÖNEM İLGİMİZ OLMUŞTU'

Transfer döneminin sonuna kadar takıma yeni oyuncular katılacağını aktaran tecrübeli teknik adam, 'Şu an transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan maçlarımızı oynuyoruz çünkü elimizdeki oyuncuları da en iyi şekilde hazırlamak durumundayız. Midtsjö'ye bir dönem ilgimiz olmuştu ama birçok oyuncu ile temaslarımız var. Aramızda katılacak oyuncular olacak' diyerek sözlerini noktaladı.