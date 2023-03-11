Hüseyin Eroğlu: Bu güzel tablo ayağımızı yerden kesmeyecek

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Tüm rakiplerimizle oynadığımız bu 18 maçlık süreçte en çok galip gelen, en az yenilen, en çok gol atan takım olarak şampiyonluk şansımızı çok yükselttik. Oyuncularımla konuştum. Bu güzel tablo bizim ayağımızı yerden kesmeyecek" dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Tüm rakiplerimizle oynadığımız bu 18 maçlık süreçte en çok galip gelen, en az yenilen, en çok gol atan takım olarak şampiyonluk şansımızı çok yükselttik. Oyuncularımla konuştum. Bu güzel tablo bizim ayağımızı yerden kesmeyecek" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig'in iddialı takımlarından Sakaryaspor'u deplasmanda mağlup eden Samsunspor, pazartesi günü oynayacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarını, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri Emin Kar sahasında sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Hüseyin Eroğlu, ilk olarak Sakaryaspor maçına değindi. Hüseyin Eroğlu, "Sakaryaspor karşısında sezonun en değerli galibiyetlerinden birini aldıktan sonra şimdi en az o kadar önemli bir maçı Bandırmaspor'a karşı oynayacağız. Sakarya maçında yaşananlara dair benden bir yorum istemeyin. Çünkü biz geçmişte kalarak, rakiplerin kalbini kıracak açıklamalar yaparak bir şey kazanamayız. Bizim işimiz önümüze bakmak. Benim sadece söyleyeceğim şu" ifadelerini kullandı.

"BU GÜZEL TABLO BİZİM AYAĞIMIZI YERDEN KESMEYECEK"

Son olarak taraftara da seslenen Eroğlu, "Taraftarlarımıza sesleniyorum. Başkanımız maddi manevi büyük fedakarlıklar yaptı, yapıyor. Biz ve futbolcularımız işimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Bütün bu emek Samsunspor'a gönül verenleri gururlandırmak için. Artık bu stadyumun tıklım tıklım dolu olmasını bekliyoruz. Skor ne olursa olsun, coşkuyla takımını destekleyen, hata yapan futbolcu olursa alkışla moral veren Samsunspor taraftarı bizim en önemli güvencemiz ve gücümüzdür. 6 maç içeride 4 maç dışarıda. Bu avantajı şampiyonluğa çevirmek için herkese ihtiyacımız var. Yine söylüyorum, birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.