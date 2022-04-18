Hürriyet MTAL, Türkiye finallerine kaldı

ADANA (İHA) - Hürriyet MTAL Yıldız Erkekler Voleybolda Türkiye finallerine kalarak büyük bir başarıya imza attı.

15 - 17 Nisan 2022 tarihleri arasında Niğde'de yapılan yarı final müsabakalarında Adana Seyhan Belediyespor, Hatay Üzümlü Gençlik Spor ve Konya Büyükşehir Belediyespor'u set vermeden 3-0'lık sonuçlarla mağlup eden Kayseri temsilcisi Hürriyet MTAL Türkiye finaline yükseldi 10-17 Mayıs 2022 tarihleri arasında oynanacak olan Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Finalinde Hürriyet MTAL şampiyonluk için mücadele edecek. İlk 16 takım arasında girdiklerini belirten Hürriyet MTAL antrenörü Metin Tutum, "Adana Seyhan Belediyespor, Hatay Üzümlü Gençlik Spor ve Konya Büyükşehir Belediyespor'u yenerek namağlup yarı final şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandık. Türkiye'de ilk 16 takım arasına girdik. Bu başarıda emeği olan herkes çok teşekkür ederiz. Gençliğe hizmet vatana hizmet" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor