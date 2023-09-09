Hitit Üniversitesi öğrencisi Eren Uzun, Dünya İşitme Engelliler Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Eren Uzun, 5. Dünya İşitme Engelliler Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Kırgızistan'da düzenlenen 5. Dünya İşitme Engelliler Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda mindere çıkan Eren Uzun, tüm rakiplerini geçerek adını dünya şampiyonluğuna yazdırdı.

Eren Uzun'un kariyerinde yıldızlar serbest stil 57 kiloda dünya şampiyonluğu, serbest ve grekoromen stilde Avrupa şampiyonluğu ve büyükler Dünya Şampiyonası üçüncülüğü bulunuyor.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, milli güreşçi Eren Uzun'u tebrik ederek, "Ülkemizi, 5. Dünya İşitme Engelliler Gençler Güreş Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil ederek altın madalya kazanan öğrencimiz Eren Uzun ile gurur duyuyoruz. Şampiyonluklarına bir yenisini daha eklemesinden dolayı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM