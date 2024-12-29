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Herkes sadece Keita Balde'yi biliyordu: Wanda Nara'dan Icardi'yi başkalarıyla da aldattığı ortaya çıktı

Herkes sadece Keita Balde'yi biliyordu: Wanda Nara'dan Icardi'yi başkalarıyla da aldattığı ortaya çıktı
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin boşanmak üzere olduğu eşi Wanda Nara ile yaşadıkları günlerdir manşetlerden düşmüyor. Icardi'nin, Nara'nın kendisine Keita Balde ile ihanet ettiğini görüntülerle kanıtlamasının ve bunları mahkemeye sunmasının ardından Wanda'nın Arjantinli yıldız futbolcuyu başkalarıyla da aldattığını itiraf ettiği iddia edildi.

Çapraz bağlarından geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatan ve ülkesi Arjantin'de ameliyat olan Mauro Icardi'nin boşanmak üzere olduğu eşi Wanda Nara ile arasındaki olaylar bitmek bilmiyor. İkili arasında yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi.

ICARDI'YI SADECE KEITA DEĞİL, BAŞKALARIYLA DA ALDATMIŞ

Son olarak Sivasspor forması giyen Keita Balde ile Icardi'yi aldattığı ortaya çıkan Wanda Nara ile ilgili bomba bir iddia daha gündeme geldi. Tüm bunların ardından Arjantin'de yayınlanan Mañanísima adlı televizyon programında bir gazeteci, Wanda Nara'nın kendisine ihanet itirafında bulunduğunu açıkladı. İddiayı ortaya atan gazeteci, "Wanda'yla konuştum ve bana her şeyi anlattı. Şimdi konuşmadım, o zaman konuştum ve o bana işlerin nasıl olduğunu anlattı. Bana, 'Evet, Keita ile çıktım. Mauro'nun beni China Suarez ile aldatmasından bir yıl sonraydı. Ayrıldım ve kendimi kimseye açıklamak zorunda kalmadım' dedi" ifadelerini kullandı.

Herkes sadece Keita Balde'yi biliyordu! Wanda Nara'dan Icardi'yi yıkan itiraf

KENDİSİ DE İTİRAF ETTİ

Çok konuşulacak iddianın sahibi gazeteci, Söz konusu programda Nara'nın başka erkeklerle de ilişkisi olduğunun itiraf ettiğini öne sürerek "Hiçbir şeyi saklamıyor ya da inkar etmiyor, hiçbir şeyi saklamak zorunda değil. Bana sadece Keita ile çıktığını değil, ayrıldıklarında kendisinin de bir kız olduğunu söyledi. Bekar bir kadın olduğunu ve başka erkeklerle çıktığını ancak aradaki fark Keita gibi bunu yayınlamamaları" şeklinde konuştu.

ICARDI, KEITA İLE NARA'NIN YAZIŞMALARINI MAHKEMEYE SUNDU

Öte yandan İspanyol basınında yer alan iddialara göre; Mauro Icardi, mahkemeye Wanda Nara'nın son olarak Sivasspor forması giyen Keita Balde ile yaşadığı ilişkiyi kanıtlayacak yazışmaları mahkemeye sundu.

Herkes sadece Keita Balde'yi biliyordu! Wanda Nara'dan Icardi'yi yıkan itiraf

ARJANTİNLİ YILDIZ ÖDEMELERİ DE KESTİ

Bunun yanı sıra Ciudad'a konuşan Wanda Nara, Mauro Icardi'nin tüm ailesine para ödemeyi bıraktığını söyledi. Bu açıklamanın ardından Icardi'nin avukatından jet hızıyla bir açıklama geldi. Icardi'nin avukatı Lara Piro "Mauro , L-Gante ve L-Gante'nin ailesinden bilet ve kıyafet satın aldığı için kartlarını kesin olarak kesti" dedi.

"BANYODA NE YAPTINIZ WANDA?"

29 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan yazışmalar dikkat çekti. WhatsApp üzerinden gönderilen yazışmada; Icardi'nin, Nara'ya bahsi geçen görüntüleri gönderdiği ve "Bendeki bilgiler gerçek. Bana ne yaptığını söyle. Ona ne yazdığını bana gönder. Bana her şeyi gönder ve bahane aramayı bırak. Banyoda ne yaptınız, Wanda?" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız futbolcusu, sunucu eşine yönelik konuşmasının devamında, "Benim evimde. Buna inanamıyorum. Neden? Tanrım, neden? Bunu hak etmiyorum. Neden?" mesajıyla tepki gösteriyor.

Herkes sadece Keita Balde'yi biliyordu! Wanda Nara'dan Icardi'yi yıkan itiraf

YASAK AŞK TAKIMDAN ETMİŞTİ

Skandalların önü arkası kesilmezken, Keita Balde'nin eski eşi Simona Guatieri (fotoğrafta), Wanda Nara için "Kocamla yatan ve sonra bana fotoğrafları gönderen bir kadın." ifadelerini kullanmış, bu iddiaların hemen ardından da büyük umutlarla transfer edilen Keita Balde ile Sivasspor yollarını ayırmıştı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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