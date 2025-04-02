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Mourinho burnunu sıktığı Okan Buruk'tan flaş sözler

Peş peşe paylaşım yaptılar! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki

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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkması dev maçın önüne geçti. Sarı-kırmızılılar, dünya gündemine oturan olaya ilk tepkiyi sosyal medyadan yaptığı peş peşe paylaşımlarla verdi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk olduğu ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkması müsabakanın bile önüne geçti ve dünya gündemine oturdu. Cimbom, Portekizli teknik adamın bu hareketine ilk tepkiyi sosyal medyadan verdi.

OKAN BURUK YERDE KALDI

Maçın ardından Okan Buruk'un yanına giden Jose Mourinho, Buruk'un yüzüne fiziksel müdahalede bulunarak burnunu sıktı. Yere düşen Okan Buruk, bir süre sonra ayağa kalktı ve kendi futbolcuları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olay sırasında Portekizli teknik adamın yanında olan İrfan Can Kahveci, müdahaleyi engellemeye çalıştı ve Buruk'a yardım etmeye çalıştı.

Herkes bu olayı konuşuyor! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki

GALATASARAY'DAN İLK TEPKİ: SALDIRMAYACAK, HAZMEDECEKSİNİZ

Galatasaray, Jose Mourinho'nun teknik direktörü Okan Burak'a yaptığı müdahaleye ilk tepkiyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi. Sarı-kırmızılılar, Mourinho'nun hareketine tepki olarak yaptığı paylaşımda Okan Buruk'un ligin ilk yarısında Jose Mourinho ile aynı karede yer aldığı fotoğrafı kullanarak "Saldırmayacak, hazmedeceksiniz!" notunu düştü.

Herkes bu olayı konuşuyor! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki

PİNOKYOLU BİR PAYLAŞIM DAHA

Galatasaray, daha sonra bu olayla ilgili bir paylaşım daha yaptı. Pinokyo'nun salıncakta oturduğu bir video paylaşan sarı-kırmızılılar, "Her zaman her yerde en büyük Cimbom" ifadelerine yer verdi.

Dev maçın önüne geçti! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki

MAÇ SONU PAYLAŞIMI DA OLAY

Öte yandan Cimbom, maç sonu paylaşımında ise Fenerbahçe'nin Sebastian Szymanski ofsayt tartışmalarına neden olan golüne gönderme yaptı. Galatasaray, maç sonucunu "Maçın sonucunu mantığa aykırı çizgiler değil, sahadaki mücadele belirledi!" ifadelerini kullanarak paylaştı.

Herkes bu olayı konuşuyor! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki

Peş peşe paylaşım yaptılar! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

tipik bir galatasaray sahtekarlıgıı hooopp at kendini yere bunların kanına girmiş sahtekarlık

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Haber Yorumlarıhayırlısı:

Kabul edilemez bir hareket. Ona yakıştı ama ülke futboluna yakışmadı.

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

GOOOOOHPAAAAAAA FENEVVVVV MACUUUN AROMALI iD SOYUU FOHiiiiSE CiRKEEEF FENEVVV SiZ UYUZZZZ iBiiiNELERE YAKISACAK SöZDE AYYAS TEKNiK DiREKTöRüNüZLE üCüN BiRiNE 00====FENEVE öZEL==) SAGLAAAM OTURTTUKMU asdfgsdfg AGLAAAMA FENEVVV AGLAAAMAAA

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Haber Yorumlarıİdi Amin:

ne olduğunun altını çizmiş sahtekarın

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Kaosbahçe, Mööööörinho ve Mert özgür yandaş.

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