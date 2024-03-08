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Hentbol Süper Lig Maçları

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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 18'nci, Erkekler Süper Lig'e ise 17. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 18'nci, Erkekler Süper Lig'e ise 17. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

10 Mart Pazar:

15.00 Konyaaltı Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa (Akdeniz Üniversitesi)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Celal Atik)

11 Mart Pazartesi:

17.00 Kastamonu Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Kastamonu)

13 Mart Çarşamba:

17.00 Armada Praxıs Yalıkavak-Aksaray Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu)

Erkekler Süper Lig

Yarın:

13.00 Rize Belediyespor - Beşiktaş Safi Çimento (Yenişehir)

14.00 Köyceğiz Belediyespor - Konya Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)

15.00 Beykoz Belediyespor - Nilüfer Belediyespro (Serdivan Spor Salonu)

10 Mart Pazar:

15.00 Spor Toto - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

18.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Bahçelievler Belediyespor (Celal Atik)

Kaynak: AA / Spor

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