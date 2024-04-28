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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 22. ve son haftasında oynanan maçlar

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 22. ve son haftasında oynanan 3 maçın sonuçları açıklandı. Konyaaltı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 37-31, Görele Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa: 46-29, Armada Praxis Yalıkavak-Kastamonu Belediyespor: 31-26. Ligde normal sezon, yarın yapılacak Yenimahalle Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 22. ve son haftasına 3 maçla devam edildi.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

Konyaaltı Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor : 37-31

Görele Belediyespor- Tekirdağ Süleymanpaşa: 46-29

Armada Praxis Yalıkavak- Kastamonu Belediyespor : 31-26

Ligde normal sezon, yarın yapılacak Yenimahalle Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Spor

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