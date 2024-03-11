Kastamonu Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 34-26 mağlup etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasında Kastamonu Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 34-26 mağlup etti. Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da ev sahibi ekibin 19-11 üstünlüğüyle tamamlandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasında Kastamonu Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 34-26 mağlup etti.
Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da ev sahibi ekibin 19-11 üstünlüğüyle tamamlandı.