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Kastamonu Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 34-26 mağlup etti

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasında Kastamonu Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 34-26 mağlup etti. Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da ev sahibi ekibin 19-11 üstünlüğüyle tamamlandı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasında Kastamonu Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 34-26 mağlup etti.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da ev sahibi ekibin 19-11 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

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