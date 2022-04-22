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Hentbol: Erkekler Süper Lig

AA - Emre Doğan - Spor
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Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 23. hafta maçları, 24 Nisan Pazar günü oynanacak.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 23. hafta maçları, 24 Nisan Pazar günü oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

15.00 Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyespor (Beşirli)

15.00 Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)

17.00 Eskişehir Orman-Antalyaspor (Porsuk)

20.30 Beşiktaş-Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)

AA / Emre Doğan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Hentbol, Pazar, Nisan, Spor, Haberler

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