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Hatayspor ve Kasımpaşa Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile Kasımpaşa arasındaki maç golsüz berabere tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında, Neto'nun cezaalanı dışından sert şutunda top üstten az farkla auta gitti.

19. dakikada Engin'in pasında solda topla buluşan Fernandes'in yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'in kucağında kaldı.

29. dakikada Hatayspor'un sol kanattan gelişen atağında Engin'in cezaalanına ortasında, Bertuğ topuk vuruşuyla topu üstten auta gönderdi.

41. dakikada Gomis'in soldan ortasında cezaalanı içinde topla buluşan Hajradinovic'in vuruşunda kaleci Erce meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Hajradinovic'in sağ köşe noktasından kullandığı korner atışında arka direğe çaparak dönen topu defans uzaklaştırdı.

45. dakikada yapılan uzun ortada cezaalanı girişinde topla buluşan Fall'ın, 2 savuna oyuncusunu geçerek yaptığı vuruşta, kaleci Erce gole izin vermedi.

Hakemler: Mert Gözence, Ali Tuna, Cemil Tunç

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Bekaroğlu, Kilama, Engin Aksoy, Görkem Sağlam, Aburjania, Strandberg, Dele-Bashiru, Joelson Fernandes, Bertuğ Yıldırım

Yedekler: Visar Bekaj, Ömer Faruk Beyaz, Didier Lamkel, Recep Burak Yılmaz, Armin Hodzic, Aabid Rayene, Kerim Alıcı, Onur Arı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Neto, Kenneth Omeruo, Yasin Özcan, Tuncer Duhan Aksu, Iron Gomis, Gökhan Gül, Haris Hajradinovic, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Mamadou Fall

Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Erdem Çetinkaya, Adnan Aktaş, Selim Dilli, Taylan Utku Aydın, Berat Kalkan, Emirhan Yiğit, Hasan Emre Yeşilyurt, Ali Sühan Demirel

Teknik Direktör: Kemal Özdeş - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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