Hatayspor ve Kasımpaşa Berabere Kaldı
Spor Haberleri
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile Kasımpaşa arasındaki maç golsüz berabere tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında, Neto'nun cezaalanı dışından sert şutunda top üstten az farkla auta gitti.
19. dakikada Engin'in pasında solda topla buluşan Fernandes'in yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'in kucağında kaldı.
29. dakikada Hatayspor'un sol kanattan gelişen atağında Engin'in cezaalanına ortasında, Bertuğ topuk vuruşuyla topu üstten auta gönderdi.
41. dakikada Gomis'in soldan ortasında cezaalanı içinde topla buluşan Hajradinovic'in vuruşunda kaleci Erce meşin yuvarlağı kornere çeldi.
42. dakikada Hajradinovic'in sağ köşe noktasından kullandığı korner atışında arka direğe çaparak dönen topu defans uzaklaştırdı.
45. dakikada yapılan uzun ortada cezaalanı girişinde topla buluşan Fall'ın, 2 savuna oyuncusunu geçerek yaptığı vuruşta, kaleci Erce gole izin vermedi.
Hakemler: Mert Gözence, Ali Tuna, Cemil Tunç
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Bekaroğlu, Kilama, Engin Aksoy, Görkem Sağlam, Aburjania, Strandberg, Dele-Bashiru, Joelson Fernandes, Bertuğ Yıldırım
Yedekler: Visar Bekaj, Ömer Faruk Beyaz, Didier Lamkel, Recep Burak Yılmaz, Armin Hodzic, Aabid Rayene, Kerim Alıcı, Onur Arı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Neto, Kenneth Omeruo, Yasin Özcan, Tuncer Duhan Aksu, Iron Gomis, Gökhan Gül, Haris Hajradinovic, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Mamadou Fall
Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Erdem Çetinkaya, Adnan Aktaş, Selim Dilli, Taylan Utku Aydın, Berat Kalkan, Emirhan Yiğit, Hasan Emre Yeşilyurt, Ali Sühan Demirel
Teknik Direktör: Kemal Özdeş - MERSİN