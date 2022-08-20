Hatay haberi! Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) Spor Haberleri Hatay haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında A. Hatayspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında A. Hatayspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik skorla tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 7. dakikada savunmanın pas hatasında topu kapan Markovic'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Figueiredo şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1 31. dakikada Adekugbe'nin pasında topla buluşan Lobjanidze sağ kanattan hızla topu ceza sahasına taşıdı. Arka direğe yerden pasında El Kaabi yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1 38. dakikada sağdan hızlı gelişen atakta Kamil Ahmet'in ceza sahasına ortasına Musa Çağıran'ın kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta gitti. 45. dakikada Aabid'in pasında topla buluşan Kamil Ahmet ceza sahası çizgisi sağ köşesinden plase vuruşunu yaptı top az farkla auta gitti. Stat: Hatay Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Selahattin Altay xx, Ali Tuna xx Hatayspor: Erce xx, Sam Adekugbe xx, Falette x, Vranjes xx, Kamil Ahmet x, Aabid xx, Riberio xx, Musa x, Saint Louis xx, Lobjanidze xxx, El Kaabi xxx Yedekler: Abdullah Yiğiter, Recep Burak Yılmaz, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Onur Ergün, Mehdi Boudjemaa, Selimcan Temel, Kevin Varga, Sadık Baş, Mohammed Kamara Teknik Direktör: Serkan Özbalta Gaziantep FK: Günay xx, Hanousek xx, Djilobodji xx, Ertuğrul xx, Kitsiou xxx, Jevtovic xx, Mustafa xx, Maxim xx, Furkan xxx, Markovic xxx, Figueiredo xxx Yedekler: Mustafa Bozan, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, Abdulkadir Parmak, Mirza Cihan, Luka Stankovski, Valmir Veliu, Tomas Pekhart Teknik Direktör: Erol Bulut Goller: Figueiredo (dk. 7) (Gaziantep FK), El Kaabi (dk. 31) (Hatayspor) Sarı kart: Maxim (Gaziantep FK) - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Gaziantep FK Hatayspor Hatay Spor Haberler

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