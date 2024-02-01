Halkbank, Polonya'da mağlup oldu
Halkbank, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Polonya'nın Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle takımına 3-2 mağlup oldu.
SALON: Azoty Arena
HAKEMLER: Andrea Puecher, Vlastimil Kovar
GRUPA AZOTY KEDZIERZYN-KOZLE: Kaczmarek, Zaplacki, Janusz, Kluth, Bednorz, Takvam, Smith, Pashitskii, Shoji (L), Biernat, Banach (L), Chitigoi
HALKBANK: Perrin, Mert Matic, Lagumdzija, Volkan Döne (L), Ngapeth, İzzet Ünver, Ma'a, Abdel-Aziz, Yunus Emre Tayaz
SETLER: 21-25, 25-22, 25-21, 16-25, 15-12
SÜRE: 149 dakika (27', 31', 28', 25', 38')
Halkbank, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Polonya'nın Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle takımına 21-25, 25-22, 25-21, 16-25 ve 15-12'lik setler sonucu 3-2 mağlup oldu. Bu eşleşmenin rövanşı 7 Şubat'ta Ankara'da oynanacak.