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Halkbank, Polonya'da mağlup oldu

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Halkbank, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Polonya'nın Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle takımına 3-2 mağlup oldu.

SALON:  Azoty Arena

HAKEMLER: Andrea Puecher, Vlastimil Kovar

GRUPA AZOTY KEDZIERZYN-KOZLE: Kaczmarek, Zaplacki, Janusz, Kluth, Bednorz, Takvam, Smith, Pashitskii, Shoji (L), Biernat, Banach (L), Chitigoi

HALKBANK: Perrin, Mert Matic, Lagumdzija, Volkan Döne (L), Ngapeth, İzzet Ünver, Ma'a, Abdel-Aziz, Yunus Emre Tayaz

SETLER: 21-25, 25-22, 25-21, 16-25, 15-12

SÜRE: 149 dakika (27', 31', 28', 25', 38')

Halkbank, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Polonya'nın Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle takımına 21-25, 25-22, 25-21, 16-25 ve 15-12'lik setler sonucu 3-2 mağlup oldu. Bu eşleşmenin rövanşı 7 Şubat'ta Ankara'da oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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