Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli para badmintoncu Halime Yıldız, 2024 Para Badminton Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanma hedefine odaklandı.

Doğuştan kalça çıkıklığı nedeniyle engelli olan Yıldız, Hollanda'nın Rotterdam kentinde 21 Ağustos'ta düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda, Ukraynalı rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde antrenmanlarını sürdüren Yıldız, günde çift antrenmanla Tayland'da düzenlenecek 2024 Para Badminton Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Milli sporcu Yıldız, AA muhabirine, turnuva anlamında yorucu 1,5 aylık süreci geride bıraktığını söyledi.

Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nın çok zevkli geçtiğini belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Zorlu bir final maçı oldu. Hedefim zaten altın madalyaydı. Allah'a şükür kazanmayı bildim. Madalya töreninde İstiklal Marşı okunurken çok duygulandım. Birçok birinciliğim var ama ilk kez büyük bir şampiyonada altın madalya kazandım. Birincilik kürsüsünde olmak değişik bir duyguydu. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. O kadar heyecanlı ve farklı bir duygu ki kelimelerle anlatılamaz. İnşallah 2024 yılında hem Tayland Para Badminton Dünya Şampiyonası hem de Paris Paralimpik Oyunları'nda da altın madalya kazanarak aynı duyguları yaşamak istiyorum."

"Haftanın 6 günü çift antrenman yapıyorum"

Yıldız, şu anda bireysel SL3 kategorisinde dünyada birinci sırada olduğunu ifade etti.

Şampiyonalarda elde ettiği derecelerden mutluluk duyduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"2022'de dünya ikincisi olmuştum. İnşallah Tayland'da düzenlenecek şampiyonada birinci olarak kürsünün en üst basamağında Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda yaşadığım o mutluluğu ve heyecanı tekrar yaşamak istiyorum. Bunun için haftanın 6 günü çift antrenman yapıyorum. Hayatımın büyük kısmı spor salonunda geçiyor. Haftada bir gün dinlenebiliyorum. O günün dışında çift antrenmanlarla yoğun bir şekilde şampiyonalara hazırlıklarım devam ediyor."

Antrenör Serkan Altındağ ise Yıldız'ın çok başarılı bir sporcu olduğunu söyledi.

Yıldız'ın Avrupa Paralimpik Şampiyonası'na çok iyi bir hazırlık sürecinin ardından katıldığını aktaran Altındağ, "Yoğun bir dönemden geçiyoruz. Kamplar, antrenmanlar ardından şampiyonalar. Aldığı madalyalar, döktüğü terin karşılığı. Hedefimiz, Tayland'da altın madalya kazanmak. Bu doğrultuda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz sporcumuza güveniyoruz. İnşallah İstiklal Marşı'mızı orada da tüm dünyaya dinletecek." diye konuştu.