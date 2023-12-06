Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yatırımcıları ve kayak severleri Mergabütan Kayak Merkezine davet etti.

Vali Çelik, Hakkari il merkezine 12 kilometre uzaklıkta, rakımı 2 bin 500 metreden başlayıp 3 bin metrede son bulan, toplam uzunluğu 10 kilometre olan 5 farklı pisti, bin 165 metre uzunluğa sahip 4 koltuklu telesiyeji, 680 metre uzunluğa sahip teleskisi, 200 metre uzunluğa sahip kapalı yürüyen bandı, 50 odalı, 130 kişi kapasiteli 4 yıldızlı oteli, 2 bin 850 metre rakımda Zirve Kafesi olan Mergabütan Kayak Merkezini ziyaret etti. Vali Çelik, Mergabütan Kayak Merkezinin özellikleri ve yapımı planlanan projeler ile ilgili bilgiler vererek, " Türkiye'deki ve bölgedeki en güzel kayak merkezlerinden bir tanesi. Kayak merkezimizde Hakkari'deki karın niteliği ve kayma eylemine ilişkin sağladığı zemin olarak çok nitelikli bir kar kalitesi var. Şu anda 40 santimetreye yakın karımız var. Cumartesi ve pazar itibariyle de yağışların devam edeceği, ciddi bir kar yağışından sonra artık kayak merkezimiz tüm ülkemize ve dünyaya hizmet vermeye hazır hale gelecek" dedi.

Mergabütan Kayak Merkezinde 10 bine yakın çocuk ve gence ücretsiz kayak kursları verildiğini, 150 bine yakın insanın burada misafir edildiğini ifade eden Vali Çelik, "En uzun kayma süresi Hakkari'dedir. Kayma sürelerini artırabilmek için hem yapay kar makinesi hem de gece ışıklandırma çalışmaları ve projelendirme çalışmalarına başladık. Bölgenin en önemli kayak merkezi ve kayak sporunun da merkezi olmayı amaçlıyoruz. Dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biri olacak. Mergabütan Kayak Merkezi için Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde küresel ısınma nedeniyle birçok kayak merkezinde kar kalış süresi çok azalmış durumda. Bu anlamda Hakkari'miz çok şanslı. Burası gelişmeye açık, dünyanın en nitelikli karının bulunduğu, konumu itibariyle de sert rüzgarlar almayan bir vadinin içerisinde. Yer olarak, pistler olarak, alt yapı olarak çok müsait. Özel yatırımcılarımızı burada yatırıma davet ediyoruz. Çünkü otellerin sayısının artması dünyadan gelecek misafir sayısının artmasına da destek verecek. Hakkari'de her şey güven ve huzur içinde. Bu ülkemiz ve bizler için büyük bir kazanım. Kayak merkezimiz alt yapısı ve her şeyiyle mükemmel bir konumda. Ülkemizdeki tüm misafirleri, kayak severleri ve kayak sporcularını şehrimize davet ediyoruz" dedi.

Hakkari'de adrenalin, doğa ve macera tutkunlarının da istediği her aktiviteyi yapabilecekleri bir ortam olduğunu belirten Vali Çelik, "Dağcılık, kano, trekking, dağ sporları, dağ bisikleti gibi sporla uğraşan kişileri, tüm hemşehrilerimizi, ülkemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızı, sporla ilgilenen herkesi Hakkari'ye bekliyoruz" dedi. - HAKKARİ