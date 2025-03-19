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Hakimden fırça yedi! Mert Hakan Yandaş, olaylı derbinin duruşmasında ifade verdi

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Geçen sezon Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası stat müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edilmesine ilişkin dava görülmeye devam etti. Sarı-lacivertlilerden Mert Hakan Yandaş, "sanık" sıfatıyla hakim karşısına çıktı ve sarı-kırmızılıların algı yaptığını belirterek Çelkkıran'ı refleks olarak ittiğini söyledi. Ayrıca mahkeme hakimi, bu sırada Mert Hakan'ı duruşunu düzeltmesi konusunda uyardı.

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş geçen sezonun ikinci yarısında 19 Mayıs 2024'te Galatasaray ile RAMS Park'ta oynadıkları derbinin ardından çıkan olaylar nedeniyle sanık sıfatıyla hakim karşısına çıktı.

6 YIL 9 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı dev karşılaşmanın ardından çıkan arbedede stat müdürü Ali Çelikkıran darp edilmişti. Olaya ilişkin açılan soruşturmanın iddianamesinde, Yandaş, takım arkadaşı Jaden Oosterwolde, Fenerbahçe Kulübü Doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve dönemin teknik direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal için 6'şar yıl 9 aya kadar hapisleri istenmişti.

Hakimden fırça yedi! Mert Hakan Yandaş, olaylı derbinin duruşmasında ifade verdi

"REFLKES OLARAK İTTİM"

Dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Mert Hakan Yandaş da hakim karşısına çıkarak savunma yaptı. Sabah'ın haberine göre; aylık gelirinin 110 bin TL olduğunu belirten Yandaş, "O gün maçtan anlımızın akıyla çıkmıştık. Karşı taraf her zamanki gibi yanlış algı yaptı. Ben ilk başta seyircimizi selamlamak için çıkmak istedim. İki üç kişi önüme geçip engel oldular. Bir daha içeri girip polis eşliğinde sahaya çıkıp sevincimizi yaşadık, resim çektirirken stat müdürü engel olmaya çalıştı. Ben de refleks olarak ittim" sözleriyle kendisini savundu.

Hakimden fırça yedi! Mert Hakan Yandaş, olaylı derbinin duruşmasında ifade verdi

HAKİM, MERT HAKAN'I FIRÇALADI

Öte yandan Mahkeme hakimi, Yandaş'a ifade verdiği sıradaki duruşu nedeniyle uyarıyı yaptı ve duruşunu düzeltmesini istedi. Ayrıca taraftarların avukatları arasında da mahkemeye taşınan derbideki gibi gergin anlar yaşandı.

EMRE KARTAL: TRABZONSPOR MAÇINDAN SONRA HAYATIM DEĞİŞTİ"

Sanıklardan Emre Kartal ise "Bayrağımızla fotoğraf çekildik. Sonra sivil giyimli kişi üzerimize doğru gelerek bayrağımıza saldırdı. Trabzonspor maçından sonra hayatım çok değişmişti. Bize olan saldırıya karşı refleks olarak ittiğimi hatırlıyorum. Üzerinden çok zaman geçti her şeyi hatırlamıyorum" diyerek savunma yaptı.

Hakimden fırça yedi! Mert Hakan Yandaş, olaylı derbinin duruşmasında ifade verdi

DAVA MAYIS AYINA ERTELENDİ

Mahkemeye katılan sanıkların ifadelerinin ardından tanıkların da dinlendi. Duruşma, dinlenmeyen sanıkların bir sonraki celsede ifade vermesi için mayıs ayına erteledi.

Hakimden fırça yedi! Mert Hakan Yandaş, olaylı derbinin duruşmasında ifade verdi
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Tam bir süzme. Ama nerede nasıl süzüldü veya düzüldü o meçhul.

Yorum Beğen71
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Haber Yorumlarıhbmhfpjqxr:

Yaratık Mert hakim karşısında bile adam akıllı duramamış kahpe

Yorum Beğen55
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Haber YorumlarıGAGS:

sporcu değil terörist gibi davranan bir tip..

Yorum Beğen46
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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Bu adamın CHP partsisinin vücut bulmuş hali ne ararsan var

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Temizleyin bunu gibilerden Türk futbolunu, anarşi estiriyor

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Haber YorumlarıYusuf Kartal :

Evlat olsa sevilmez.

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Haber YorumlarıHalit:

Ulen cinconun her futbolcusu böyle onları da tıkın içeri

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