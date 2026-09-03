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FIBA Kadınlar Dünya Kupası Başlıyor

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FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası yarın Almanya'nın başkenti Berlin'de başlıyor. 16 takımın mücadele edeceği organizasyonda Türkiye, C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile karşılaşacak. İlk maçlar yarın oynanacak.

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası, yarın başlayacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek organizasyonda 16 takım yer alacak.

20. kez organize edilecek Dünya Kupası'ndaki maçlara Berlin Arena ile Max-Schmeling Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Gruplar

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlar şöyle:

A Grubu: Japonya, İspanya, Almanya, Mali

B Grubu: Macaristan, Güney Kore, Nijerya, Fransa

C Grubu: Belçika, Avustralya, Porto Riko, Türkiye

D Grubu: ABD, Çekya, İtalya, Çin

İlk maçlar

Organizasyonda yarın yapılacak 8 müsabakanın programı şöyle:

A Grubu:

12.30 Japonya-Mali (Berlin Arena)

18.45 İspanya-Almanya (Berlin Arena)

B Grubu:

15.30 Güney Kore-Nijerya (Berlin Arena)

22.00 Macaristan-Fransa (Berlin Arena)

C Grubu:

12.30 Avustralya-Porto Riko (Max-Schmeling-Halle)

18.30 Belçika-Türkiye (Max-Schmeling Halle)

D Grubu:

15.15 ABD-Çin (Max-Schmeling-Halle)

21.15 Çekya-İtalya (Max-Schmeling-Halle)

İlk Dünya Kupası Şili'de düzenlendi

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası, ilk kez 1953'te Şili'de organize edildi.

10 takımın katıldığı organizasyonun finalinde ABD, ev sahibi Şili'yi 49-36 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

En fazla şampiyon olan takım ABD

ABD, Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda 11 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

19 kez düzenlenen organizasyonda Sovyetler Birliği (SSCB) 6 defa kupayı müzesine götürürken, Avustralya ve Brezilya ise birer kez altın madalya elde etti.

Şampiyonlar

FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda madalya kazanan takımlar şöyle:

Düzenlenen yılEv sahibiŞampiyonİkinciÜçüncü
1953ŞiliABDŞiliFransa
1957BrezilyaABDSSCBÇekoslovakya
1959SSCBSSCBBulgaristanÇekoslovakya
1964PeruSSCBÇekoslovakyaBulgaristan
1967ÇekoslovakyaSSCBGüney KoreÇekoslovakya
1971BrezilyaSSCBÇekoslovakyaBrezilya
1975KolombiyaSSCBJaponyaÇekoslovakya
1979Güney KoreABDGüney KoreKanada
1983BrezilyaSSCBABDÇin
1986SSCBABDSSCBKanada
1990MalezyaABDYugoslavyaKüba
1994AvustralyaBrezilyaÇinABD
1998AlmanyaABDRusyaAvustralya
2002ÇinABDRusyaAvustralya
2006BrezilyaAvustralyaRusyaABD
2010ÇekyaABDÇekyaİspanya
2014TürkiyeABDİspanyaAvustralya
2018İspanyaABDAvustralyaİspanya
2022AvustralyaABDÇinAvustralya

Kaynak: AA
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