FIBA Kadınlar Dünya Kupası Başlıyor
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası yarın Almanya'nın başkenti Berlin'de başlıyor. 16 takımın mücadele edeceği organizasyonda Türkiye, C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile karşılaşacak. İlk maçlar yarın oynanacak.
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası, yarın başlayacak.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek organizasyonda 16 takım yer alacak.
20. kez organize edilecek Dünya Kupası'ndaki maçlara Berlin Arena ile Max-Schmeling Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
Gruplar
2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlar şöyle:
A Grubu: Japonya, İspanya, Almanya, Mali
B Grubu: Macaristan, Güney Kore, Nijerya, Fransa
C Grubu: Belçika, Avustralya, Porto Riko, Türkiye
D Grubu: ABD, Çekya, İtalya, Çin
İlk maçlar
Organizasyonda yarın yapılacak 8 müsabakanın programı şöyle:
A Grubu:
12.30 Japonya-Mali (Berlin Arena)
18.45 İspanya-Almanya (Berlin Arena)
B Grubu:
15.30 Güney Kore-Nijerya (Berlin Arena)
22.00 Macaristan-Fransa (Berlin Arena)
C Grubu:
12.30 Avustralya-Porto Riko (Max-Schmeling-Halle)
18.30 Belçika-Türkiye (Max-Schmeling Halle)
D Grubu:
15.15 ABD-Çin (Max-Schmeling-Halle)
21.15 Çekya-İtalya (Max-Schmeling-Halle)
İlk Dünya Kupası Şili'de düzenlendi
FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası, ilk kez 1953'te Şili'de organize edildi.
10 takımın katıldığı organizasyonun finalinde ABD, ev sahibi Şili'yi 49-36 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
En fazla şampiyon olan takım ABD
ABD, Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda 11 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
19 kez düzenlenen organizasyonda Sovyetler Birliği (SSCB) 6 defa kupayı müzesine götürürken, Avustralya ve Brezilya ise birer kez altın madalya elde etti.
Şampiyonlar
FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda madalya kazanan takımlar şöyle:
|Düzenlenen yıl
|Ev sahibi
|Şampiyon
|İkinci
|Üçüncü
|1953
|Şili
|ABD
|Şili
|Fransa
|1957
|Brezilya
|ABD
|SSCB
|Çekoslovakya
|1959
|SSCB
|SSCB
|Bulgaristan
|Çekoslovakya
|1964
|Peru
|SSCB
|Çekoslovakya
|Bulgaristan
|1967
|Çekoslovakya
|SSCB
|Güney Kore
|Çekoslovakya
|1971
|Brezilya
|SSCB
|Çekoslovakya
|Brezilya
|1975
|Kolombiya
|SSCB
|Japonya
|Çekoslovakya
|1979
|Güney Kore
|ABD
|Güney Kore
|Kanada
|1983
|Brezilya
|SSCB
|ABD
|Çin
|1986
|SSCB
|ABD
|SSCB
|Kanada
|1990
|Malezya
|ABD
|Yugoslavya
|Küba
|1994
|Avustralya
|Brezilya
|Çin
|ABD
|1998
|Almanya
|ABD
|Rusya
|Avustralya
|2002
|Çin
|ABD
|Rusya
|Avustralya
|2006
|Brezilya
|Avustralya
|Rusya
|ABD
|2010
|Çekya
|ABD
|Çekya
|İspanya
|2014
|Türkiye
|ABD
|İspanya
|Avustralya
|2018
|İspanya
|ABD
|Avustralya
|İspanya
|2022
|Avustralya
|ABD
|Çin
|Avustralya