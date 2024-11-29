Üye Girişi
Haberler
Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Terörden ceza alan Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir, görevden uzaklaştırıldı

 Van'da kayyum protestosu: Belediye binası önünde toplandılar

Van'da kayyum protestosu

 Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası

'Rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi

Sınırın sıfır noktasındaki savaşla ilgili Türkiye'den dikkat çeken açıklama

Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta başkanlık görevini bırakan Hasan Arat, bir basın toplantısı düzenleyerek siyah-beyazlı takıma veda etti. Arat, "17 yaşında bu kapıdan boynu dik, alnı açık geldiysem; bugün aynı şekilde alnım açık buradan çıkıyorum" dedi. Gözyaşlarını zor tutan Hasan Arat, "Beşiktaş'ı sevmek için başkan olmak zorunda değilsiniz. Hakkınızı helal edin." diyerek sözlerini tamamladı.

Beşiktaş'ta başkanlık görevinden ayrılan Hasan Arat, yönetim kurulu üyelerini de yanına alarak veda konuşması yaptı.

"GİTMEM GEREKİYORDU"

Ayrılma kararına değinen Arat, "17 yaşında bu kapıdan boynu dik, alnı açık geldiysem; bugün aynı şekilde alnım açık buradan çıkıyorum. Nezaket göstererek gelenler oldu, onlarla vedalaşmamış en doğal şey... Bizler gelip geçiciyiz, bugün burada bu görevi hep birlikte sonlandırmanın asaletini yaşıyoruz. Bunlar demokrasilerde normal şeyler var. Vakti geldi, gitmem gerekiyordu ve gidiyorum. Beşiktaş gençlere emanet, Beşiktaş'ı kimse kullanamayacak." dedi.

Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Son olarak helallik isteyen Arat, "Kriz dönemlerinde havlu atmayalım! Beşiktaş'ı sevmek için başkan olmak zorunda değilsiniz. Hakkınızı helal edin" diyerek sözlerini noktaladı.

Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda

TÜM YÖNETİMLE TEK TEK VEDALAŞTI

Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Hasan Arat'ın gözyaşlarını tutmakta zorlandığı da görüldü. Arat, tüm yöneticileri tek tek öptü ve "Allah'a ısmarladık" diyerek basın toplantısını sonlandırdı.

İşte o anlar;

Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda

Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda

Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda

Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda

Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Öğretmenlerine sürpriz yapan öğrenciler, hiç beklemedikleri bir karşılık aldı
img

Türk-İş Başkanı Atalay'dan gündem yaratacak asgari ücret çıkışı
img

Fenerbahçe'nin eski golcüsünü de ikna etti
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıValorant null:

Gs ile uğraşanların alayının sonu böyle olacak

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜnsal Erol:

çare kilicdaroglu

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRobotik cevaplar:

Batan gemiden önce kaçanlar kimdir nedir, iyi bilirsiniz.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

töremiyesice

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Tel Aviv takımına mı gitti ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gözde Atasoy kimdir? Gözde Atasoy görevi, mesleği ne? Harun Arslanargun kimdir? Harun Arslanargun hayatı ve biyografisi! Bahçesaray Belediyesi'ne neden kayyım atandı? Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır kimdir? Kocaelispor Adanaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kocaelispor Adanaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum mı atandı? Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11'ler açıklandı mı? Antalyaspor Sivasspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Antalyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İstifa eden memurlar memuriyete geri dönebilecek mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.