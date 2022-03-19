Göztepeli savunma oyuncusu Wilker Angel, sezonu kapattı
AA - Ali Korkmaz - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin savunma oyuncusu Wilker Angel'in sakatlığı nedeniyle sezonun kalan maçlarında forma giyemeyeceği bildirildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin savunma oyuncusu Wilker Angel'in sakatlığı nedeniyle sezonun kalan maçlarında forma giyemeyeceği bildirildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Wilker Angel'in sağ uyluk üst kas yırtığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtildi.
Angel'in yanı sıra sağ uyluk hamstring kas yaralanması bulunan François Moubandje ve sol dizinde kemik ödemi tespit edilen Atınç Nukan'ın da bugünkü Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyeceği kaydedildi.
AA / Ali Korkmaz - Spor