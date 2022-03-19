Göztepeli savunma oyuncusu Wilker Angel, sezonu kapattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepeli savunma oyuncusu Wilker Angel, sezonu kapattı

AA - Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Göztepeli savunma oyuncusu Wilker Angel, sezonu kapattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin savunma oyuncusu Wilker Angel'in sakatlığı nedeniyle sezonun kalan maçlarında forma giyemeyeceği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin savunma oyuncusu Wilker Angel'in sakatlığı nedeniyle sezonun kalan maçlarında forma giyemeyeceği bildirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Wilker Angel'in sağ uyluk üst kas yırtığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtildi.

Angel'in yanı sıra sağ uyluk hamstring kas yaralanması bulunan François Moubandje ve sol dizinde kemik ödemi tespit edilen Atınç Nukan'ın da bugünkü Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyeceği kaydedildi.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Göztepe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title