Göztepe ve Karşıyaka Taraftarları Anıtkabir'de Buluştu

İzmir'in iki ezeli rakibi Göztepe ve Karşıyaka taraftarları, takımlarının Ankara'da çıktığı deplasman maçlarından önce Anıtkabir'de buluştu. Takımlarını deplasmanda yalnız bırakmamak için gittikleri Başkent Ankara'da cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret eden taraftarlar, birlikte fotoğraf çektirdi.

İZMİR,

İZMİR'in iki ezeli rakibi Göztepe ve Karşıyaka taraftarları, takımlarının Ankara'da çıktığı deplasman maçlarından önce Anıtkabir'de buluştu. 1'inci Lig'de Gençlerbirliği'ne konuk olan Göz-Göz ile 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Hacettepe 1945'le karşılaşan Kaf-Kaf'ın taraftarları, takımlarını deplasmanda yalnız bırakmamak için gittikleri Başkent Ankara'da cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. İki takım taraftarları Anıtkabir'in önünde Ata'nın huzurunda birlikte fotoğraf çektirdi. Göztepeliler takımlarının 3-0 kazanıp Süper Lig yürüyüşünü sürdürmesiyle Ankara'dan mutlu ayrılırken, Karşıyakalılar ise takımlarının 4-3 mağlup olarak zirvenin gerisine düşmesiyle kahroldu.