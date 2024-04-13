Göztepe, Tuzlaspor maçı için İstanbul'da son idmanını yaptı
Trendyol 1. Lig'de yarın Tuzlaspor'a konuk olacak Göztepe, bu maç için son idmanını İstanbul'da gerçekleştirdi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Tuzlaspor maçı hazırlıklarının Florya Metin Oktay Tesislerindeki antrenmanla tamamlandığı belirtildi.
Çalışmanın ilk bölümünde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde taktik çalıştı.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak Tuzlaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Mehmet Ali Özer düdük çalacak.