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Göztepe Takım Kaptanı İsmail Köybaşı'nın Sözleşmesi Uzatıldı

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Süper Lig'e yükselen Göztepe'de takım kaptanı İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Köybaşı'nın kulübe olan bağlılığı ve özverili performansı vurgulandı.

Süper Lig'e yükselen Göztepe'de takım kaptanı İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Ailemize katıldığı ilk günden itibaren kulübümüzü evi olarak benimseyen, şanlı formamızı sırtına geçirdiği ilk andan itibaren büyük bir özveriyle mücadele eden kaptanımız İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi, şartların yerine gelmesiyle birlikte 1 yıl uzamıştır. Şanlı formamızla nice başarılar kaptan." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Spor

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