Göztepe, Stoilov yönetimindeki ilk maçını kazandı

Göztepe, yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov ile çıktığı ilk maçta Tuzlaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puan aldı.

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov, Tuzlaspor galibiyetiyle birlikte sarı-kırmızılıların başındaki ilk maçını kazanmayı başardı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Kocaelispor ve Erzurum FK yenilgilerinden sonra geçtiğimiz hafta teknik direktör Radomir Kokovic'in görevine son vermişti. Sarı-kırmızılılar, kısa bir süre içerisinde Kokovic'ten boşalan teknik adamlık görevine Bulgar çalıştırıcı Stanimir Stoilov'un getirildiğini açıkladı. 56 yaşındaki Stoilov, İzmir ekibiyle ilk maçına hafta sonu oynanan Tuzlaspor karşılaşmasında çıktı. Göztepe, rakibini 2-0 mağlup ederek hem 2 maçlık yenilgi serisine son verdi hem de Stoilov yönetiminde çıktığı ilk maçtan 3 puan almayı başardı.

Göz-Göz, rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazandı

Göztepe, play-off yarışı verdiği takımlardan Bodrum FK, Bandırmaspor ve Sakaryaspor'un puan kaybettiği haftada Tuzlaspor'u mağlup ederek puanını 23'e çıkardı ve 4. sıraya yükseldi. Sarı-kırmızılıların zirvedeki Eyüpspor'la arasındaki 10 puanlık fark devam ederken, ikinci sıradaki Kocaelispor ile de 6 puanlık fark bulunuyor. - İZMİR