Göztepe, Nijeryalı Kenneth Obinna Mamah'la anlaştı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Nijeryalı forvet oyuncusu Kenneth Obinna Mamah'ı transfer etti. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Nijeryalı forvet oyuncusu Kenneth Obinna Mamah'ı transfer etti. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Mamah ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Daha önce Lucera ve Citta di Varese takımlarında forma giyen 24 yaşındaki futbolcuya sarı-kırmızılı ekipte başarı dileğinde bulunuldu. AA / Ali Korkmaz - Spor Spor Haberler

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