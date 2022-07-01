Göztepe, Nijeryalı Kenneth Obinna Mamah'la anlaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe, Nijeryalı Kenneth Obinna Mamah'la anlaştı

AA - Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Göztepe, Nijeryalı Kenneth Obinna Mamah'la anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Nijeryalı forvet oyuncusu Kenneth Obinna Mamah'ı transfer etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Nijeryalı forvet oyuncusu Kenneth Obinna Mamah'ı transfer etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Mamah ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Daha önce Lucera ve Citta di Varese takımlarında forma giyen 24 yaşındaki futbolcuya sarı-kırmızılı ekipte başarı dileğinde bulunuldu.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title