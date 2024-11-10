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Göztepe, Konyaspor'u sahasında 2-0 yendi

Göztepe, Konyaspor'u sahasında 2-0 yendi
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Haberler
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'u konuk eden Göztepe, rakibi uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Evinde oynadığı son 4 maçı kazanan İzmir temsilcisi, bu sonuçla iç saha galibiyet serisi 5 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile Konyaspor karşılaştı. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

ATATÜRK UNUTULMADI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla maçın hakemleri ve her iki takım futbolcuları sahaya birlikte taşıdıkları, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Müsabakadan önce saygı duruşunda bulunuldu.

Göztepe, Konyaspor'u sahasında 2-0 yendi

GOLLER UZATMALARDA GELDİ

Karşılaşmanın ilk 45 dakikada ve 90 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi. 7 dakikada uzatma verilen müsabakada Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 90+8. dakikada penaltıdan Romulo, 90+10. dakikada Matsuki kaydetti.

Göztepe, Konyaspor'u sahasında 2-0 yendi

GÖZTEPE'NİN SERİSİ DEVAM ETTİ

Evinde oynadığı son 4 maçı kazanan Göztepe'nin Konyaspor maçıyla galibiyet serisi 5 maça çıkardı. Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor ise Başakşehir galibiyeti sonrası puan kaybetti.

Göztepe, Konyaspor'u sahasında 2-0 yendi

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 18'e çıkardı. Konyaspor ise 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Beşiktaş'a konuk olacak. Konyaspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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