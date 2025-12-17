Göztepe CEO'su Kerem Ertan gündemi değerlendirdi / Video eklendi

SÜPER Lig'de ilk yarının son haftasına 29 puanla 4'üncü sırada giren Göztepe'nin CEO'su Kerem Ertan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gürsel Aksel Stadı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Ertan, ilk olarak stadın ticari alanlarıyla ilgili yaşanan gelişmeler konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Gürsel Aksel Stadı'nın ticari alanları için uzun yıllar devam eden bir süreç yaşadıklarını belirten Kerem Ertan, "Stadımızdaki ticari alanların kullanımı 16 ay evvel yasalaştı. Ancak yasanın çıkması yetmiyor. Alt yönetmelikler, uygulamaların nasıl yapılacağını dair tartışmalar, 3-4 takımın stadın da yasaya konu olması gibi konular süreci oluşturdu. Ancak şu an ticari alanlarla ilgili önemli bir haber var. Geçtiğimiz hafta itibariyle ticari alanlar ve stadın devri konusunda yasal süreç başladı. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Ak Parti İzmir Milletvekilimiz Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ederiz. Kendilerinin onayı itibariyle geçen hafta yasal süreç başladı" diye konuştu.

Stadyumun altındaki ticari alanlar için ilk görüşmelerin yapıldığı bilgisini veren Ertan, "Elbette bu durum da süreç alacak. Kademe ve adımları var. Bu sürecin başlaması çok önemli adım. 2026 yılı içerisinde söz konusu alanların kiracılarına kavuşacağı bir sene olacak. Stadımız artık 365 gün yaşayan bir mekana dönüşecek. Çatımızdaki yürüyüş ve sosyal alanlar da açılacak, komşularımıza hizmet edecek hale gelecek. Bunu şehrimize bir borcumuz olarak görüyoruz. En önemli konuyla yola çıktık. Bu konuda onay veren tüm bakanlıklarımıza teşekkür ediyoruz. Protokoller hazırlandıktan sonra stadımıza yakışan, buradaki komşularımızın ihtiyacını karşılaşacağı markalarla işbirliğine başlayacağız. Stadın uzun süreli kiralanması bizi çok rahatlatacak. Burada 8 ayrı branşta bin tane kardeşimize spor yaptırıyoruz. Gürsel Aksel Stadı artık karanlık şeklinden yaşayan, cıvıl cıvıl bir yere dönecek. Ciddi bir yaşam alanı olacak. Hemen hemen 330 gün kullanılan bir yer olacak. Bu bizim için çok önemli, çevre için çok önemli. Camiamız bunu uzun süredir bekliyordu" dedi.

AKADEMİYE TESİS MÜJDESİ

Kerem Ertan, Göztepe'nin akademi çalışmalarında da önemli adımlar attığını dile getirdi. Akademin Göztepe'nin çok büyük bir değeri olduğunu belirten Kerem Ertan, " U19 takımı içerisinde eski futbolcumuz Benjamin Fuchs bu işi başına geldi. A takımla entegrasyon arttı. A takım ile U19 beraber seyahat etmeye başladı. Yapılandırma anlamında en önemli konu tesis. Ali Artuner Tesisleri'ni devraldık. Bu tesis tamamen Göztepe kulübünün içinde. Sahayı yeniledik, soyunma odalarını yeniledik, yeni binalar yaptık, çevre düzenlemelerini yaptık. Gerçekten farklı bir tesis haline geldi, kulübümüze yakışan bir tesis haline geldi. Yönetim hakkı bizde. Ali Artuner'in ruhunu sızlatmayacak şekilde bu tesisi dönüştürdük. Biz akademide ciddi hedefleri olan bir kulübüz. Özellikle Afrika'da oyuncu kaynadığına erişim kaynağımız çok geniş. Mali'de spor akademimiz var. Buradan potansiyel yeni Dennis'ler bulmak için önemli adımlar attık. En önemli konu tesis. Şu an adımı attık. 55 dönümlük, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne uzak olmayan yerden onayı aldık. Bakanlıklar arasında ilk devir de yapıldı" sözlerine yer verdi.

'PARALAR TESİSLEŞME VE TRANSFERE KULLANILACAK'

Kerem Ertan ticari faaliyetlerden ve oyuncu satışlarından gelen paranın kulübün kasasında durduğunu söyledi. Bu paranın hiçbir şekilde kar dağıtımına kullanılmayacağını belirterek, "Yaz transfer döneminde iki oyuncu ihracatı yapıldı. Bu yaratılan kaynak ve ticari faaliyetlerden gelen kaynak kasada duruyor. Bu para kar dağıtımında değil kasamızda. Gelen paralar tesisleşmede ve ikinci olarak da bu takımın Avrupa kupalarına nihai hedef için transfere harcanacak. Bu paranın başka yere gitmesi söz konusunu değil. Bu para kulübün geleceğini inşa etme anlamında kullanılacak. Hem tesisleşme hem de Avrupa kupalarına katılacak takım oluşturmak için kullanılacak. Yönetim kurulunun davranış biçimi budur, herkesin içi rahat olsun. Yeni transfer dönemi geliyor. Hocamızın talep ettiği şekilde bu takıma ihtiyaç duyulacak mevkilere takviyeler yapılacağını biliyorum" şeklinde konuştu.

'İNCİRALTI OLİMPİK KAMPÜS OLACAK'

"Gelir yaratmak kolay iş değil" değil diyen Ertan, "Sponsorluk ilişkileri çok değerli. Bize destek veren tüm sponsorlara şükranlarımızı sunuyorum. Çok alışılagelmemiş bir şekilde, İzmir'de doğmuş Isonem geldi stadımızın isim sponsoru oldu, bu çok değerli. Çok fazla İzmir sanayisinden hiçbirimizin fazla destek aldığı söylenemez. Sponsorlardan gelen kaynaklar ve kaynakların doğru şekilde kullanılması çok önemli. Yerel yönetimlerle geçmiş döneme göre kendimizi çok daha güvende ve işbirliği içerisinde hissediyoruz. Göztepe İzmir'i spor alanında en üst seviyede temsil eden spor kulübü. Öbür kulüplerimizin de yerel yönetimlerden destek alıp üst liglere gelmesi bizim için önemli. Diğer şehir takımlarına verilen desteği biz ve diğer İzmir kulüpleri alamıyor. Biz siyasal bir oluşum değiliz. Biz çok büyük bir sivil toplum kuruluşuyuz. Belediyelerin doğru değerlendirmeler yapması gerekiyor. Ana hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na sporcular gönderebilmek. İzmir genelinde 5 bin sporcumuz var. İnciraltı alanı son noktaya geldi. Projeler çizildi ve onaya gidecek. Akademiyle beraber olimpik branşlarda 6 ile 9 ay içinde temel atma törenini yaparız. İnciraltı olimpik kampüs olacak" diyerek sözlerine devam etti..

'ASLA HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ'

Hakem yönetimleri ve Futbol Federasyonu ile olan ilişkiler hakkında da açıklamalarda bulunan Ertan sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Biz sahada son damlaya kadar mücadele eden en fazla VAR'a yardımcı olan karakterli bir takımız. Oyuncularımız kendisini yere atmaz. Son derece karakterli, sporun ruhuna yakışan futbolcuların alın teri var. Sabahlara kadar bu takımın başarısı için kafa yoran Stoilov ve Mance'nin emeklerini havada bırakmayız. Bu kulübün var oluş sebebi olan taraftarımızın hakkını yerde bırakmayız. Her karardan sonra konuşmamamız, bildiri yayınlamamamız hakkımızı savunmadığımız anlamına gelmez. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve kurullarıyla iyi ilişkimiz var. Başkanın kararlı ve adaletli. Arı kovanına çomak soktuğu dönem yaşıyoruz. Dokunulmayacak şeyleri yüreklilikle yapıyor. Sonuna kadar desteğiz. Hakemler konusunda farklı düşünüyoruz."

'HAKEMLER HERKESE ADİL OLSUN'

Verilen veya verilmeyen tüm kararların takipçisi olacaklarını ifade eden Ertan, ""Hakemler hakkaniyetten uzak kalmaya başladı bizim maçlarımızda. Verilen ve verilmeyen kararlar bizim açımızdan takip edeceğimiz bir süreç olacak. Sahada standart yok. Başka takım oyuncularına başka kararlar verilirken, bizim oyuncularımıza bambaşka kararlar veriliyor. Hakem pozisyonu atlıyor, VAR nasıl çağırmıyor. Mücadele hırsına sekte vuracak karaların sonuna kadar takipçisi olacağız. Kararlarla değil mücadeleyle maçları kazanmak istiyoruz. Hakemlerin aynı hakkaniyetle, aynı standartla yaklaşması gerekiyor. Başkanla birçok konuda hem fikiriz ama hakemler konusunda aynı düşünceleri paylaşmıyoruz. Biz herkese adil olmasını bekliyoruz" yorumunu yaptı.