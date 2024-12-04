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Afyonkarahisar 1. Amatör Lig C Grubu'nda Dinar Belediye Spor ile Demir Çevre Spor karşılaşmasında futbolcular arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis ile yöneticiler zorlukla ayırdı. Yaşananların ardından hakemin iki takımın 7'şer futbolcusuna kırmızı kart gösterdiği maç tatil edildi.

Afyonkarahisar 1. Amatör Lig C Grubu'nda Dinar Belediye Spor ile Demirçevre Spor, geçtiğimiz pazar günü karşılaştı. 12 puanla liderlik mücadelesi veren 2 takımın maçında çıkan olaylar sonrasında kırmızı kartlar havada uçuştu.

FUTBOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

Maçın 45. dakikasında Demirçevre Spor futbolcularının serbest vuruş öncesi topu alarak zaman geçirmeye çalıştığını iddia eden Dinar Belediyespor futbolcuları tepki gösterdi. İki takım futbolcuları arasındaki sözlü atışma sonrası arbede yaşandı. Saha içerisinde birbirlerini itekleyen futbolcular yumruk ve tekme attı. Futbolcuları ayırmak için 2 takımın teknik ekibi, yöneticileri ve polis sahaya girdi.

Görüntüler Türkiye'den: Bu maçta 14 kırmızı kart çıktı

14 KIRMIZI KART ÇIKTI, MA. TATİL EDİLDİ

Polis ve yöneticilerin kavgayı ayırmasının ardından hakem, Dinar Belediye Spor ile Demirçevre Spor'un sahadaki 5'er, yedek kulübesindeki 2'şer futbolcusuna kırmızı kart gösterdi. Takımdaki oyuncu sayısının 7'nin altına düşmesi nedeniyle maç tatil edildi.

Görüntüler Türkiye'den: Bu maçta 14 kırmızı kart çıktı

YAŞANANLAR TELEFON KAMERASINA YANSIDI

Sahada yaşanan kavgayı tribündeki taraftar telefon kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde futbolcuların birbirine tekme ve yumruk atması sonrasında yaşanan arbede ve polis ile yöneticilerin ayrıma çabası yer aldı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Gereksiz bir il gereksiz insanlar

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