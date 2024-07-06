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Görüntüler görmeye değer! Dışarısı böyleyse akşam stat nasıl olur?

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Türkiye'nin Hollanda ile yapacağı maç öncesi Ay-Yıldızlı taraftarlar meydanları doldurdu. İşte o anlar...

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

DEV MAÇ 22.00'DE

Başkentte yer alan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den ve tabii dijital platformundan canlı yayınlanacak. Dev maç öncesinde Berlin'de birçok noktada Türk vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla şehrin her yerini donattı.

İşte o anlardan kareler;

Görüntüler görmeye değer! Dışarısı böylese akşam stat nasıl olur?

Görüntüler görmeye değer! Dışarısı böylese akşam stat nasıl olur?

Görüntüler görmeye değer! Dışarısı böylese akşam stat nasıl olur?

Görüntüler görmeye değer! Dışarısı böylese akşam stat nasıl olur?

Görüntüler görmeye değer! Dışarısı böylese akşam stat nasıl olur?

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Hakan Cebeci:

Bu görüntüleri, sevinci, çoskuyu, heyecani aksam galip gelerek türk karnavalına cevirmek dileyiyle turk milli takimina basarilar diliyoruz.

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mert kılıc:

herkes terinin son damlasına kadar oynasın bu maçı alın

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