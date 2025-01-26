Gol kararı 3 kez değişti: Süper Lig'de herkesi şaşkına çeviren olay

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçında çok konuşulacak bir pozisyon yaşandı.

YAN HAKEM OFSAYT BAYRAĞINI KALDIRDI

Ev sahibi takım, maçın 17. dakikasında Ali Sowe topu ağlara gönderdi. Bu gol, yardımcı hakemin bayrağını kaldırmasıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

HAKEM GOLÜ VERDİ, VAR UYARISIYLA İPTAL OLDU

Daha sonra 19. dakikada VAR kararı ile gol geçerli sayıldı ancak VAR, santra yapılmadan önce devreye girip hakem Çağdaş Altay'ı uyardı. 21. dakikada hakem Çağdaş Altay'ı bir kez daha uyaran VAR hakemi David Rafael Oliveira da Silva, pozisyonda ofsayt olduğunu ifade etti ve gol kararı bir kez daha geçersiz sayıldı.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

VAR SİSTEMİNDE TEKNİK HATA

Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre; karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay, VAR sistemindeki teknik hatadan dolayı önce golü verdi ancak daha sonra kararını değiştirdi.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS