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Gol kararı 3 kez değişti: Süper Lig'de herkesi şaşkına çeviren olay

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Çaykur Rizespor'un 17. dakikada Ali Sowe ile bulduğu gol, yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla iptal edildi. Ardından maçın hakemi Çağdaş Altay, VAR hakeminin uyarısıyla önce golü verdi ancak daha sonra devam eden inceleme kararı ile bu kez ofsayt olduğuna karar verdi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçında çok konuşulacak bir pozisyon yaşandı.

YAN HAKEM OFSAYT BAYRAĞINI KALDIRDI

Ev sahibi takım, maçın 17. dakikasında Ali Sowe topu ağlara gönderdi. Bu gol, yardımcı hakemin bayrağını kaldırmasıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Gol kararı 3 kez değişti: Süper Lig'de herkesi şaşkına çeviren olayGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

HAKEM GOLÜ VERDİ, VAR UYARISIYLA İPTAL OLDU

Daha sonra 19. dakikada VAR kararı ile gol geçerli sayıldı ancak VAR, santra yapılmadan önce devreye girip hakem Çağdaş Altay'ı uyardı. 21. dakikada hakem Çağdaş Altay'ı bir kez daha uyaran VAR hakemi David Rafael Oliveira da Silva, pozisyonda ofsayt olduğunu ifade etti ve gol kararı bir kez daha geçersiz sayıldı.

Gol kararı 3 kez değişti: Süper Lig'de herkesi şaşkına çeviren olayGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

VAR SİSTEMİNDE TEKNİK HATA

Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre; karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay, VAR sistemindeki teknik hatadan dolayı önce golü verdi ancak daha sonra kararını değiştirdi.

Gol kararı 3 kez değişti: Süper Lig'de herkesi şaşkına çeviren olayGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Gol kararı 3 kez değişti: Süper Lig'de herkesi şaşkına çeviren olayGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Gol kararı 3 kez değişti: Süper Lig'de herkesi şaşkına çeviren olay
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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