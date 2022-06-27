Gökhan İnler'e doğum gününde boru kebap sürprizi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gökhan İnler'e doğum gününde boru kebap sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Umutcan İşledici - Spor
 - Güncelleme:

- Gökhan İnler'e doğum gününde boru kebap sürprizi Adana Demirspor'un kaptanı, doğum gününde boru kebap pişirdi Adanalı kebapçı Uğur Aydın, Adana Demirspor'un kaptanı Gökhan İnler'in evine giderek kaptanın doğum gününü boru kebabıyla kutladı.

- Gökhan İnler'e doğum gününde boru kebap sürprizi

Adana Demirspor'un kaptanı, doğum gününde boru kebap pişirdi

ADANA - Adanalı kebapçı Uğur Aydın, Adana Demirspor'un kaptanı Gökhan İnler'in evine giderek kaptanın doğum gününü boru kebabıyla kutladı. Doğum gününde mangalın başına geçen Gökhan İnler, boru kebap pişirdi.

Adana Demirspor'un kaptanı Gökhan İnler bugün 38. yaş gününü kutladı. Adanalı kebapçı Uğur Aydın ise kaptanın evine giderek sürpriz doğum günü hazırladı. Gökhan İnler'in evinin bahçesine mangal kuran Uğur Aydın, İnler ile birlikte boru kebap ve kaburga kebabı pişirdi.

İnler daha sonra doğum günü için hazırlanan 3 katlı pastayı kesip ailesiyle birlikte eğlendi.

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Spor

Adana Demirspor Gökhan İnler Uğur Aydın Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title